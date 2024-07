Matthias Reim muss Konzert absagen – „Einer der traurigsten Tage meines Lebens“

Alle Fans von Schlager-Star Matthias Reim müssen ganz stark sein. Der 66-Jährige hat am Freitagabend (19. Juli) schweren Herzens eins seiner Konzerte absagen müssen. Eigentlich wollte er mit seiner Band in Esslingen am Neckar spielen – doch kurz vor dem Auftritt erreicht ihn und die Fans eine Hiobsbotschaft.

Matthias Reim hat bittere Nachrichten

Eigentlich hatten sich die Fans auf ein tolles Konzert von Matthias Reim in malerischer Kulisse gefreut. Das Ganze sollte sich nämlich auf der Esslinger Burg abspielen. Doch bevor es so richtig losgehen konnte, musste der Schlagerstar auch schon wieder aufhören.

Aufgrund eines Gewitters fällt der Auftritt von Matthias Reim wohl buchstäblich ins Wasser. Die Besucher wurden gebeten das Gelände zu verlassen und dazu auch Notausgänge zu benutzt, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten. Über Instagram meldet sich der 66-Jährige wenig später bei den Fans zu Wort.

Sänger macht emotionales Statement

In der Instagramstory des Sängers taucht wenig später eine Videobotschaft auf. „Hey Leute, ich könnte heulen. Das darf nicht wahr sein. Wir sitzen jetzt hier und können es nicht glauben, dass abgebrochen wurde“, heißt es zu Beginn des Clips. Matthias Reim ist zwar geknickt, doch er befürwortet die Entscheidung der Veranstalter. Schließlich stünde die Sicherheit der Fans an erster Stelle, betont der Ex-Partner von Michelle.

Doch nichtsdestotrotz ist Matthias Reim natürlich enttäuscht und traurig darüber, dass es nicht mit seinem Konzert weitergehen kann. „Es zerreißt mir mein Herz! Heute ist einer der traurigsten Tage meines Lebens. Ich vermisse euch!“, sagt er am Ende des Videos.