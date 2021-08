Matthias Reim: Badezimmer-Unfall mit sichtbaren Folgen bei seiner Freundin Christin Stark – „Fragt jetzt bitte nicht“

Mit ihr scheint Matthias Reim endlich sein Glück gefunden zu haben. Seit rund sechs Jahren ist Schlagersängerin Christin Stark die Frau an seiner Seite.

„Dafür würd' ich kämpfen und durch die Hölle geh'n. Dass wir zwei uns lieben, das können ruhig alle seh'n“, singt die 31-Jährige für Matthias Reim in ihrem neuen Song „Das kann ich ab“. Die Hölle musste Christin Stark zum Glück noch nicht von innen sehen, dennoch wurde es jetzt ziemlich heiß und schmerzhaft für die Musikerin.

Matthias Reim: Freundin Christin Stark verbrennt sich mit Glätteisen im Gesicht

In ihrer Instagram-Story berichtet die Freundin von Matthias Reim von einem üblen Unfall, der sich am Morgen in ihrem Badezimmer ereignet hat. Mit einer Brandwunde am Kinn erzählt sie ihren Followern: „Das hier war ein Badezimmer-Unfall mit meinem Glätteisen. Fragt jetzt bitte nicht, wie dieses Glätteisen ins Gesicht kam. Nicht nachfragen.“

Autsch! Das stellen wir uns wirklich schmerzhaft vor. Von ihren Fans möchte Christin deshalb wissen, ob ihnen das auch schon einmal passiert ist. Rund 59 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, sagen: „'Au'ja!“

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Matthias Reim:

Matthias Reim wurde am 26. November 1957 in Korbach geboren

Seinen bis heute größten Hit „Verdammt, ich lieb' Dich“ veröffentlichte er 1990

Die Single wurde 2,5 Millionen Mal verkauft

Am 25. Oktober 2019 veröffentlichte er sein aktuelles Album „MR20“

Matthias Reim hat sechs Kinder von fünf verschiedenen Frauen – eine von ihnen ist Sängerin Michelle

Seit 2015 ist er mit Schlagersängerin Christin Stark liiert

Gemeinsam mit ihr und seinem Sohn Julian wohnt er seit Januar 2017 in einem Haus in Baden-Württemberg

----------------------------------------

Matthias Reim: So tickt seine Freundin Christin Stark privat

Deshalb warnt Christin Stark ihre Follower eindringlich vor „heißen Geräten im Badezimmer“. Ja gut, das kann man auch ganz anders verstehen. Das merkt die 31-Jährige kurz darauf selbst und wirft der Handykamera nur noch einen zweideutigen Blick zu.

Christin Stark und Matthias Reim sind seit rund sechs Jahren ein Paar. Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

So humorvoll tickt die langjährige Freundin von Matthias Reim also privat. Christin Stark und der Schlagerstar sind seit Ende 2015 ein Paar.

----------------------------------------

Mehr Promi-News:

Marianne Rosenberg: Schock für den Schlagerstar – nun herrscht traurige Gewissheit

Kerstin Ott postet Foto mit Ehefrau Karolina: Man bekommt fast Mitleid

Dieter Bohlen macht Urlaub in Spanien – doch Freundin Carina ist enttäuscht: „Nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte“

----------------------------------------

Für Matthias Reim gab es zuletzt leider traurige Nachrichten. Welchen Rückschlag er jetzt verkraften muss, erfährst du hier.

Foto: IMAGO / 3S PHOTOGRAPHY

Seiner Ex Michelle ist vor Kurzem ein peinlicher Patzer unterlaufen. Was eigentlich niemand auf ihrem Benefiz-Konzert hätte mitbekommen sollen, liest du hier.

Sarah Connor mit traurigen Worten: „Es ist schwer mitanzusehen“

Sängerin Sarah Connor teilte ihren Fans auf Instagram jetzt mit, was ihr schon lange auf der Seele lastet. Hier erfährst du, was sie zu sagen hat.