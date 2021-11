Matthias Reim: Schwangere Christin Stark steht in Tankstelle – unglaublich, was die Kassiererin dann sagt

Ihre Liebe steht von Anfang an in der Kritik. Da Matthias Reim satte 32 Jahre älter als seine Partnerin Christin Stark ist, wurden die beiden von der Öffentlichkeit nicht immer für voll genommen.

Doch jetzt – nach sechs Jahren Beziehung – haben Matthias Reim und Christin Stark sich die ewige Liebe versprochen. Und nicht nur das: Die 32-Jährige ist auch noch schwanger von dem Schlagerstar. Leider scheint sich aber nicht jeder über das Glück der beiden freuen zu können.

Matthias Reim wird zum siebten Mal Vater: Ehefrau Christin bekommt direkte Reaktion ab

In ihrem Lied „Das kann ich ab“ thematisiert Christin Stark die negativen Schlagzeilen über ihre Beziehung zu Matthias Reim. „Ich höre die Leute reden: 'Das könnt ihr Vater sein. Sie ist scharf auf seine Kohle und er nicht gern allein'“, zitiert sie die abwertenden Kommentare, die sie sicherlich schon zuhauf gelesen und gehört haben muss.

Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ berichtet die Sängerin nun von einer unangenehmen Begegnung. Kurz nach ihrem Auftritt beim „Schlagerboom 2021“, bei dem sie und Matthias die Baby-Bombe platzen ließen, wird sie in einer Tankstelle erneut mit der Meinung der Öffentlichkeit konfrontiert.

Das ist Matthias Reim:

Matthias Reim wurde am 26. November 1957 in Korbach geboren

Seinen bis heute größten Hit „Verdammt, ich lieb' Dich“ veröffentlichte er 1990

Matthias Reim hat sechs Kinder von fünf verschiedenen Frauen – eine von ihnen ist Sängerin Michelle

Seit 2015 ist er mit der Schlagersängerin Christin Stark liiert

Beim „Schlagerboom 2021“ von Florian Silbereisen gab das Paar bekannt, dass sie verheiratet sind und ein Baby erwarten

Matthias Reim: Kassiererin lästert vor Christin Stark über ihn ab – „Ich war so perplex“

Nach dem Tanken holt sich Christin noch einen Tee zum Mitnehmen und eine Ausgabe der „Bild“-Zeitung, die bereits über den Pärchen-Auftritt bei Florian Silbereisen berichtet haben.

„Dann sagte die Kassiererin so ganz stumpf: 'Was?! Das ist ja verrückt! Der Matthias bekommt sein siebtes Kind. Wie alt ist denn seine Freundin?!'“, berichtet die Ehefrau von Matthias Reim im Podcast-Interview. Wie unangenehm!

Die Frau an der Kasse ist sich offenbar nicht bewusst, dass die Gattin des Schlagersängers nur wenige Zentimeter von ihr entfernt steht. Christin soll dann nur noch schnell die Geheimzahl ihrer EC-Karte eingetippt und die Tankstelle schleunigst wieder verlassen haben.

Zu gerne hätte sie der Kassiererin etwas entgegnet, aber mit einer solch unverfrorenen Reaktion hatte wohl auch Christin nicht gerechnet. „Ich war so perplex, weil in dem Moment bist du dann so ein bisschen mundtot“, erklärt sie.

Christin Stark nimmt die Situation dennoch wie gewohnt mit Humor: „Ich musste so lachen. Es scheint halt wirklich ein Thema zu sein.“

