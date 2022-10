Matthias Reim: Jetzt herrscht Gewissheit – Veranstalter spricht Klartext

Es war ein Schock für die Fans von Schlager-Star Matthias Reim. Von jetzt auf gleich wurden vor einigen Wochen etliche Konzerte des Sängers abgesagt. Im September und Oktober, so hieß es von Veranstalter „Semmel Concerts“ würde der „Verdammt, ich lieb dich“-Sänger aussetzen müssen.

Er habe ein „Burn-Out-Problem“ hieß es von Matthias Reim. Nun jedoch scheint die Genesung doch schneller voranzuschreiten als gedacht. Schon Ende Oktober wird der Sänger wieder auf der Bühne stehen, wie es nun von „Semmel Concerts“ heißt.

Matthias Reim kehrt auf die Bühne zurück

„Nach einer zweimonatigen Pause fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren. Den ersten großen Auftritt nach seiner gesundheitsbedingten Zwangspause wird er bei Deutschlands erfolgreichster Veranstaltungsreihe ‚Die Schlagernacht des Jahres‘ am 29.10.2022 in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen absolvieren“, so der Konzert-Veranstalter.

Diese „Schlagernacht des Jahres“-Termine wird Matthias Reim wahrnehmen:

29.10.22 Oberhausen Schlagernacht des Jahres

05.11.22 Berlin Schlagernacht des Jahres

12.11.22 Erfurt Schlagernacht des Jahres

19.11.22 Frankfurt Schlagernacht des Jahres

Semmel weiter: „Bis zum Jahresende wird Matthias Reim sukzessive auf die Livebühne zurückkehren, bis im Dezember seine Tournee „Matthias Reim – LIVE!“ weitergeht. Einige wenige Konzerttermine, die für den Dezember geplant waren, müssen jedoch nochmals – in das Frühjahr 2023 – verlegt werden. Dazu gehören die Auftritte in Mannheim, Erfurt, Zwickau und Neubrandenburg.“

Mehr zu Matthias Reim: Ehefrau Christin Stark zieht Reißleine – „Liebe und Tränen“

Ein riesiger Erfolg, vor allem für Matthias Reim selbst: „Ich werde in diesem Jahr erstmal noch weniger Shows hintereinander spielen als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben. Meine Fans können aber gerade deshalb sicher sein, dass meine Band und ich bald wieder Vollgas geben werden. Wir freuen uns sehr darauf.“