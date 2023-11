Matthew Perry tot: Jetzt ermittelt die Raubmord-Abteilung

Diese Nachricht schockierte die ganze Welt. Am vergangenen Wochenende wurde „Friends“-Star Matthew Perry tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Der Mann, der Millionen Menschen in seiner Rolle als Chandler Bing berührte, wurde nur 54 Jahre alt.

Noch immer ist unklar, wie und warum Matthew Perry ums Leben kam. Wie das US-Nachrichtenportal „TMZ“ berichtet, ermittele nun die Raubmord-Abteilung des Los Angeles Police Department (LAPD’s Robbery Homicide Division).

LAPD ermittelt im Todesfall Matthew Perry

Eine Standardprozedur, wie „TMZ“ vom LAPD erfuhr, demnach setze die Polizei bei „hochkarätigen“ Fällen stets diese Einheit ein, da sie über die nötige Erfahrung und das notwendige Personal verfüge. Ein konkreter Verdacht auf ein Verbrechen oder Fremdverschulden bestehe jedoch derzeit nicht.

Eine konkrete Todesursache konnte die Polizei bislang nicht feststellen. Das toxikologische Gutachten kann noch bis zu sechs Wochen dauern.

„Friends“-Familie trauert um Matthew Perry

Derweil nahmen auch die Co-Stars von Matthew Perry aus der Serie „Friends“, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer Abschied von ihrem Kollegen und Freund.

In einem Statement, das das Magazin „People“ zuerst veröffentlichte, hieß es von den „Friends“-Stars: „Wir sind alle zutiefst am Boden zerstört über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie.“

Die Schauspieler weiter: „Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“

Die „Friends“-Schöpfer Marta Kauffman, David Crane und Kevin Bright sagten in einem Statement: „Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew. Es scheint immer noch unmöglich. Wir können nur sagen, dass wir uns gesegnet fühlen, ihn in unserem Leben gehabt zu haben. Er war ein brillantes Talent.“