Matthew Perry: Letzte Minuten vor seinem Tod – neue dramatische Details enthüllt

Es ist ein Schock für Fans weltweit. In der Nacht zum Sonntag (29. Oktober) erreichte sie die schmerzhafte Nachricht: Matthew Perry, den viele aus der Kultserie „Friends“ kennen und lieben, ist im Alter von 54 Jahren verstorben.

Es gibt Berichte, die besagen, dass er in seinem Whirlpool ertrank, wobei Drogen keine Rolle bei seinem tragischen Tod gespielt haben sollen. Die genaue Todesursache wird noch untersucht – dennoch hat der Schauspieler in der Vergangenheit Raubbau an seinem Körper betrieben. Das gab Matthew Perry auch in seinen Memoiren „Freunde, Liebhaber und das große schreckliche Ding“ zu. Jetzt kommen neue traurige Details ans Licht, die sich offenbar kurz vor seinem Tod abspielten.

Matthew Perry: Die Schatten seiner Vergangenheit

Es ist kein Geheimnis, dass Perry in seiner Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Ein Interview mit ABC von vor einiger Zeit beleuchtet diese dunkle Phase in seinem Leben. Er erzählte offen und ehrlich: „An Sonntagen besuchte ich Häuser, die zum Verkauf standen, nur um ins Badezimmer zu gehen und zu sehen, welche Medikamente sie hatten. Ich habe dann Pillen gestohlen.“ Zum schlimmsten Zeitpunkt seiner Sucht soll er bis zu 55 Pillen täglich konsumiert haben.

Matthew suchte ungefähr 15 Mal professionelle Hilfe in einer Entzugsklinik auf, nahm an über 6.000 Sitzungen der Anonymen Alkoholiker teil und musste zwölf Mal lebenswichtige Operationen über sich ergehen lassen. Laut einem Bericht der Daily Mail hatte der bekannte Schauspieler aufgrund seines Drogenmissbrauchs zwei Begegnungen mit dem Tod und lag einmal zwei Wochen im Koma.

Er investierte laut eigenen Angaben ungefähr neun Millionen Dollar, um von seinen Abhängigkeiten loszukommen. Kein Wunder, dass er seine Memoiren mit folgenden Worten einleitete: „Hallo, ich heiße Matthew, obwohl du mich vielleicht unter einem anderen Namen kennst. Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich sollte tot sein.“

Matthew Perry: Neue Details zum Tod

Tatsächlich wurden nach Angaben der Polizei nach seinem Tod verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente im Haus von Friends-Star Matthew Perry gefunden. Nun veröffentlicht das Nachrichtenportal „TMZ“ den Notruf, den die Ersthelfer abgesetzt haben. Dort fällt unter anderem das Wort „ertrinken“, was ein Hinweis auf seine Todesursache sein könnte.