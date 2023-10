Matthew Perry ist tot: „Friends“-Star stirbt mit 54 Jahren

Gemäß Informationen von TMZ und der „Los Angeles Times“ ist Matthew Perry tragischerweise im Alter von nur 54 Jahren verstorben.

Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Chandler Bing in der beliebten US-Sitcom „Friends,“ wurde am Samstag leblos in seinem Anwesen in einem exklusiven Viertel von Los Angeles, Kalifornien, aufgefunden. Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einem Whirlpool. Es wird vermutet, dass er dort ertrunken ist. Ein Angestellter entdeckte ihn am Nachmittag gegen 16 Uhr Ortszeit und alarmierte sofort den Rettungsdienst.

