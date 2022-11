Martin Rütter mit bitterer Absage – „Eine Grenze ist erreicht“

Die Fans des Hundeprofis müssen jetzt ganz stark sein. Martin Rütter hat nämlich schlechte Nachrichten zu überbringen. Vor allem für seine Fans aus Sachsen-Anhalt dürften die Neuigkeiten bitter sein.

Auf Instagram meldet sich Martin Rütter bei seinen Followern zu Wort. Und sofort wird klar: Dem Duisburger geht es gar nicht gut! Mit heiserer Stimme muss er sich aufrichtig entschuldigen.

Martin Rütter sagt Tour-Termin ab

Aus gesundheitlichen Gründen muss der Hundeprofi schweren Herzens einen Termin seiner „Martin Rütter – DER WILL NUR SPIELEN!“-Tour absagen. Am 25. Novemeber wird er also nicht in der Harzlandhalle in Ilsenburg auftreten können.

Wie er in einer Videobotschaft nun mitteilt, fällt ihm diese Entscheidung alles andere als leicht: „Manchmal muss man einfach die Grenzen erkennen und die Grenze ist jetzt erreicht. Ich kriege wirklich gar keinen Ton mehr raus. Die letzten beiden Tage gingen ja noch irgendwie, aber jetzt ist einfach zu viel. Also wir müssen leider Ilsenburg absagen. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis.“

Martin Rütter: Hoffnungsschimmer für seine Fans

Wer den Hundeprofi kennt, weiß auch, wie sehr er seine Fans schätzt. Deswegen bemühen sich er und sein Team jetzt um einen zeitnahen Ersatztermin, wie er in dem Video verrät. Doch es herrscht trotzdem noch Ungewissheit bei Martin Rütter: „Ich bin nicht gerade bekannt dafür wegen einem Schnüpfchen eine Show abzusagen. Ob wir morgen Halle hinkriegen, kann ich einfach noch nicht sagen. Bitte habt da noch Geduld.“

Seine treuen Follower haben dafür äußerst großes Verständnis für diese Entscheidung, auch wenn sie natürlich traurig sind. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Du armer Mensch. Erhol dich gut. Und das bitte nicht nur heute, sondern gönn dir eine Woche. Wenn du das verschleppst, kann das mega gefährlich werden. Und es dankt dir keiner, wenn du trotz Infekt auf der Bühne stehst und kaum Luft bekommst. Gute Besserung.“

