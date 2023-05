Martin Rütter: Eklat auf Bühne in Düsseldorf – Hundeprofi zeigt Video von Zwischenfall

Immer wieder kritisiert „Hundeprofi“ Martin Rütter den Welpenhandel. Bei seinem Auftritt in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle Ende April passierte es: Ein Gast aus dem Publikum betrat die Bühne – ausgerechnet ein Welpenhändler, der deutliche Worte an den TV-Star richtete.

Nachdem der besagte Auftritt anschließend öffentlich viel diskutiert wurde, fasste Martin Rütter nun einen Entschluss. Er teilt das Video von sich und dem Welpenhändler auf der Bühne im Netz.

Martin Rütter: Eklat-Video aus Düsseldorf

„Hallo Leute, aufgrund der großen Nachfrage kommt nun hier der Auftritt des Special Guests in Düsseldorf. Hubert Winkel, Betreiber der „Welpenstube Winkel“ in Dorsten. Ich denke, sein Auftritt spricht für sich…“, kündigt der Hundepsychologe den Clip an.

„Herr Winkel, das finde ich mega, dass Sie da sind. Ich warte schon seit 60 Shows auf Sie!“, so Rütter zunächst. „Das ist episch, was wir jetzt erleben, das ist episch.“ Martin Rütter wirkt gefasst, kaum aufgeregt, sondern eher ambitioniert, Dinge zu klären. Er wendet sich vorab noch an sein Publikum: „Ich würde euch um eine Sache bitten, weil es ist ja nicht geplant, was hier passiert, und ich weiß, was ihr emotional denkt. Aber ich finde es gut, dass wir hier stehen. Und ich finde auch, dass wir Herrn Winkel in aller Ruhe zu Wort kommen lassen sollten, weil es nur fair ist.“

Martin Rütter: Welpenhändler beharrt auf eigene Meinung

Und dann legt Herr Winkel auch schon los: „Ich finde es erst mal sehr gut, wie du gegen illegalen Welpenhandel vorgehst, aber die Art und Weise, wie ich immer angeprangert wurde von dir…“ Was er nicht verstehe, wie Bilder aus Ungarn von Welpen mit ihm in Verbindung gebracht werden können, damit hätte er nie etwas zu tun gehabt. Martin Rütter bleibt hart, erklärt, diese Bilder seien real. Es hätten 80 Welpen in einem Raum gelebt. Welpen, die Herr Winkel betreut.

Dann wird es zwischendurch immer mal wieder hitzig. Ganz klar: Sowohl Martin Rütter als auch Welpenhändler Hubert Winkel weichen nicht von ihrer Meinung ab. „Ich war bei Ihnen vor Ort und habe in Ihrer Welpenstube Winkel gefühlt 100 Hunde gesehen, die alle durch die Bank weg nicht vernünftig mit Menschen betreut werden. Meine Meinung ist, dass ein Welpe Zuwendung braucht und nicht im Stall sitzen darf“, so Rütter. Winkel findet diesen Vorwurf völlig falsch.

Auf einen Nenner kommen die beiden Männer nicht. Am Ende hat Martin Rütter genug, bittet seinen Kontrahenten von der Bühne. „Ich denke, alles ist gesagt.“

Das Video kannst du hier noch mal sehen:

Einige von Martin Rütters Fans haben übrigens eine klare Meinung dazu: „Martin, du bist mein Held!!!“ oder „Ich bewundere, wie gezügelt, beherrscht und trotzdem direkt du mit einer solchen beratungsresistenten Person zu diskutieren versuchst“ sind nur einige der Kommentare unter dem Video.