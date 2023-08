Martin Rütter: Bittere Nachricht für Fans – „Leider absagen“

Martin Rütter ist nicht nur der Hundeflüsterer, sondern auch Entertainer. Der Hundeprofi ist in den kommenden Monaten im Rahmen seiner Show „Martin Rütter – Der will nur spielen“ fast nonstop auf Live-Tour.

Jetzt hat der gebürtige Duisburger allerdings eine Nachricht für seine Fans, die sie traurig stimmen dürfte. Doch das, was Martin Rütter zu sagen hat, hat einen ernsten Hintergrund.

Martin Rütter sagt Auftritt ab

Der TV-Star muss nun einen Auftritt kurzerhand absagen. Auf Instagram wendet sich der 53-Jährige an die Fans, die es betrifft: „Hallo Leute, eine organisatorische Nachricht an euch. Die Veranstaltung am 3.11. in Potsdam müssen wir leider absagen. Wir haben jetzt bis zuletzt gewartet.“ Klingt erstmal bitter.

Doch Rütter schiebt eine wichtige Nachricht hinterher: „Aber, was ich total gut finde, ist, es gibt wirklich wichtigere Dinge als ’ne Live-Tour, denn Potsdam hat sich weiterhin entschieden, die Halle als Unterkunft für Flüchtlinge zu nutzen und ich halte das für eine sehr kluge und richtige Entscheidung“, so der Tierpsychologe weiter.

Martin Rütter: Kein Ersatztermin für Ausfall

Einen Ersatztermin gibt es für Potsdam nicht, wie man auf Instagram lesen kann. Doch Martin Rütter hat Hoffnung, dass er seine Potsdamer Fans dennoch bald sehen kann:

„Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt und wir uns vielleicht in einer anderen Stadt sehen und bei der nächsten Tour werden wir natürlich wieder in Potsdam sein, das ist ja klar. Hoffe ich zumindest, denn das würde ja bedeuten, dass es den Menschen, die hier Zuflucht gesucht haben, wieder besser geht und wir eine Lösung für sie haben.“

Wer jetzt auf seinen Tour-Karten für Potsdam sitzt, kann diese laut Rütter dort zurückgeben, wo sie erworben wurden – inklusive Preiserstattung.

So traurig es für die Fan-Gemeinde auch sein mag, dass Martin Rütter den Auftritt für dieses Jahr komplett ins Wasser fallen lassen muss, so sehr wünscht er sich, dass seine Anhänger das alles nachvollziehen können: „Ich hoffe, ihr seid da ganz bei mir.“