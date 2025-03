Martin Rütter: Live-Aktion geht daneben – Zuschauer schütteln nur den Kopf

Seit Mitte der 1990er Jahre begeistert Martin Rütter seine Fans als Hundetrainer, Moderator und Buchautor. Seine Fernseh- und Bühnenproduktionen über den Umgang mit Hunden begeistern Tierhalter in ganz Deutschland – auch auf Instagram sahnt der Hunde-Profi 495.000 Follower ab.

Aktuell ist Martin Rütter auf seiner „Der will nur spielen“-Tour. Eine Live-Aktion geht da wohl völlig daneben. Zuschauer schütteln jedenfalls nur mit dem Kopf…

Martin Rütter mit seltsamer Live-Aktion

Mit seinen fast 500.000 Followern teilt Martin Rütter selbst die Live-Aktion auf Instagram. „Dinge, die du absolut NIEMALS auf einer Bühne tun solltest“, titelt er den Clip, der ihn auf der Show-Bühne in Action zeigt. Dazu heißt es noch „Ein absolutes No-Go“. Na, was hier wohl schiefging?

Der Clip beginnt mit Martin Rütter selbst, wie er mit beiden Händen einen Zeigefinger hochhält und die Hände immer wieder zusammenführt. Mit einem starren Blick ins Publikum sieht es fast so aus, als würde er den Saal hypnotisieren wollen. Darüber liegt Musik, die das ganze wahnsinnig mysteriös wirken lässt. Jedenfalls, bis die Kamera ins Publikum schwenkt – und viele verdutze Gesichter zeigt.

Martin Rütter verdutzt seine Fans

Dem Publikum steht quasi das Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, es ist mucksmäuschenstill. Das ging wohl ordentlich schief, oder? Wohl eher nicht! Denn das ganze Szenario war ein Witz seitens Martin Rütter. Aufgrund der dramatischen Musik und Rütters konzentriertem Blick hätte das Publikum wohl Großes erwartet, einen Trick. Doch der Clue ist: Es passiert eben nichts.

In den Kommentaren zeigt sich: Die Fans, die da waren, fanden es wohl herrlich. „Danke Martin für einen grandiosen Abend in Kempten“, ist nur eines der vielen positiven Worte. Und mal abgesehen von dem Witz sind Rütters Fans begeistert, was sie nicht alles in „Der will nur spielen“ gelernt haben.