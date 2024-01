Martin Rütter: Bitter für Fans – diese Meldung kommt kurzfristig

Hundetrainer Martin Rütter ist nicht nur vor der Kamera ein gern gesehener Profi, wenn es um die Erziehung von Hunden geht, sondern auch auf der Bühne als Comedian. Der gebürtige Duisburger tourt im Rahmen seines Programms „Der will doch nur spielen“ quer durch Deutschland.

Darin beleuchtet Martin Rütter die wichtigsten Themen rund um den Vierbeiner der letzten 25 Jahre. So lange schon setzt er sich beruflich für die Tiere ein.

Doch einige seiner Fans müssen jetzt ganz stark sein. Vor wenigen Tagen machten kurzfristig die News die Runde, jetzt setzt Martin Rütter noch mal einen Reminder bei Instagram: Ein Termin wurde verschoben.

Martin Rütter: Bitter für Fans – Termin abgesagt

Sein Auftritt am Dienstag (16. Januar) findet nicht wie gewohnt in Neu-Ulm in der Ratiopharm Arena statt. Der Veranstalter gab dazu bekannt: „Leider müssen wir die für den 16.01.2024 geplante „DER WILL NUR SPIELEN!“-Show mit Martin Rütter in Neu-Ulm aus produktionstechnischen Gründen auf den 21.03.2025 verlegen.“

Neue Tickets müssen sich Rütters Fans, die eigentlich am 16. Zur Show wollten, nicht kaufen. Denn wie der Veranstalter weiter informiert: „Die Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Alternativ sind die Tickets ohne Voranmeldung für die Show in Göppingen in der EWS Arena am 19.01.2024 gültig.“ Das heißt, auch am 19. ist es möglich, Martin Rütter live auf der Bühne zu sehen. Für einige Fans könnte die Verschiebung aber dennoch bitter sein, vorausgesetzt, sie haben an keinem der anderen angebotenen Termine Zeit.

Wer es doch in seine Show schafft, der darf sich freuen: Bei seinem Programm „Der will doch nur spielen“ liefert Martin Rütter nicht nur lustige Anekdoten und Geschichten, der Hundetrainer gibt Hundehaltern oder solchen, die es werden wollen, auch wieder wertvolle Tipps im Umgang mit den Vierbeinern.

Weitere Tourtermine im Januar sind außerdem:

18.01.: Ilshofen

19.01.: Göppingen