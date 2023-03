Martin Rütter beim ESC 2024? Hundeprofi macht Ankündigung

Wenn Martin Rütter nicht gerade für Shows wie „Die Welpen kommen“ vor der Kamera steht oder an neuen Ideen für seinen Shop tüftelt, steht der Hundeprofi im Rahmen seiner Tour auf der Bühne.

Martin Rütter ist ein viel beschäftigter Mann, dass er jetzt aber auch unter die Sänger gegangen sein soll, klingt doch etwas befremdlich. Umso überraschender ist es, dass Rütter auf Instagram jetzt plötzlich von einem Auftritt beim ESC spricht.

Martin Rütter spricht über ESC-Teilnahme

Der „Eurovision Song Contest“ (ESC) ist bekannt für außergewöhnliche Showeinlagen und bislang unbekannte Sänger. Beim Vorentscheid für den ESC 2023 in Liverpool nahm auch Ikke Hüftgold teil. Der ist zwar kein Unbekannter, aber mit Songs wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ auch nicht die klassische Art von Teilnehmer. Warum also nicht auch mal Martin Rütter für Deutschland ins Rennen schicken?

Auf seinem Instagram-Kanal schreibt er jetzt mit einem Augenzwinkern: „Damit treten wir nächstes Jahr beim ESC an. Die Reunert-Chöre.“ Dazu veröffentlichte er ein Video, das sicherlich auch als Bewerbungsvideo durchgehen könnte. Allerdings geht es dabei nicht um ihn selbst, sondern Moderator Thomas Reunert aus Iserlohn.

Martin Rütter ist ganz begeistert von unerwarteter Gesangseinlage

Der organisierte in einer früheren Show für Martin Rütter einen Empfang der besonderen Art, als er einen Song umschrieb und mit Anspielungen zu dem Hundeprofi spickte. Laut „IKZ-Online.de“ hatte Reunert Rütter zu Beginn seiner Bühnen-Laufbahn ein „einschneidendes Erlebnis in seiner Karriere“ beschert, indem er ihm einen Veranstaltungsort mit 800 Plätzen sicherte.

Mittlerweile tritt der Hundeprofi in viel größeren Hallen auf. Zurück zu den Anfängen kehrt er aber anscheinend immer noch gerne. Und er sieht offensichtlich Potenzial in dem Gesangsakt seines Publikums, angeleitet von Organisator Thomas Reunert. Klingt ganz danach, als müsste sich Ikke, der bereits seine Teilnahme am Vorentscheid 2024 bekannt gegeben hat, warm anziehen.