Martin Rütter teilt aus – „Finde ich sehr angemessen“

Wenn es um Hunde geht, macht ihm so schnell keiner was vor: Martin Rütter ist DER Hundeprofi Deutschlands! Mit seinem Charme und seinem Humor begeistert er Fans und Vierbeiner gleichermaßen. Doch jetzt zeigt sich der sonst so lockere TV-Star auf Instagram von einer ganz anderen Seite – und das sorgt für ordentlich Wirbel!

Denn Rütter hat sich geärgert. Und wenn Martin Rütter sich ärgert, dann aber so richtig! Der Auslöser? Eine wutentbrannte Nachricht eines Fans, der offenbar mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten konnte, aber leider auch nicht mit seinen Rechtschreibfehlern.

Martin Rütter teilt aus

Martin Rütter lässt sich bekanntlich nicht auf der Nase herumtanzen. So muss der Hundeprofi auch immer wieder Kritik einstecken, auch wenn er eigentlich nur hilfreiche Tipps geben möchte. Doch auf negative Nachrichten reagiert der Hundeprofi auf seine ganz eigene Weise: Er teilt die Kritik prompt in seinem Instagram-Feed und schreibt süffisant dazu: „Könnte jemand von euch so lieb sein und ihm zumindest so ein kleines Grundgerüst an Sprache vermitteln?“ – Autsch!

Hintergrund der ganzen Aufregung: Der Hundeprofi hatte sich für Haustiertracker stark gemacht – eine Technologie, die dabei helfen kann, entlaufene Tiere schnell wiederzufinden. Eine gute Sache, oder? Nicht für alle. Der aufgebrachte Follower sah das offenbar anders und ließ Rütter seine Meinung ungefiltert wissen. Nun ja, das hat er jetzt davon.

Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt.

Martin Rütter: Fans reagieren deutlich

Während einige Fans Martin Rütter für seine Schlagfertigkeit feiern ( „Ich finde, Martin hat recht! Das ist unterste Schublade!“), finden andere seine Reaktion fragwürdig. „Ich kann verstehen, dass dir bei solchen Nachrichten irgendwann der Kragen platzt. Aber diese Person hier öffentlich zum Abschuss freigeben? Und sich über Rechtschreibfehler lustig machen? Ich weiß nicht…“, kommentiert ein User skeptisch.

Doch Rütter lässt sich nicht beirren und kontert gewohnt scharfzüngig: „Sorry, aber ich sehe es eben als sehr angemessen, den anonymen Pöblern mal ein Gesicht zu geben.“

Ob Martin Rütter mit seinem Konter zu weit gegangen ist oder ob man im Internet einfach auch mal mit Gegenwind rechnen muss – darüber diskutiert das Netz noch immer heiß. Fest steht: Langweilig wird es mit dem Hundeprofi garantiert nie!