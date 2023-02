Martin Rütter: Tierbesitzer machen ihn fassungslos – „No f****** idea“

Hundeprofi Martin Rütter kann es nicht fassen. Der gebürtige Duisburger, der selbst ein liebevoller Hundebesitzer ist, muss nun mit ansehen, wie eine Familie ihren Vierbeiner einfach so abgibt. Doch das Krasse ist: Der Hund lebte bereits zwölf Jahre mit im Haus!

Für Martin Rütter eine unvorstellbare Situation. Der TV-Star hat deshalb nun einen Plan.

Martin Rütter ist fassungslos

Im Rahmen seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“, bei der Hunden dabei geholfen wird, ein neues Zuhause zu finden, obwohl sich die Vermittlung als schwierig erweist, stellt der Tierfreund die Schäferhündin Bianca vor.

„Bianca, eine Schäferhund-Dame mit den rassetypischen Problemchen, wie Ressourcenverteidigung, sucht nach einem Plätzchen, an dem sie ihren Lebensabend verbringen kann“, schreibt Martin Rütter bei Instagram. Mit ihren zwölf Jahren sei Bianca aber immer noch fit und agil und möge die menschliche Nähe. Was der 52-Jährige aber auch noch erwähnen muss: „Derzeit trägt sie einen Maulkorb, da sie Dinge nicht gerne abgibt und rüpelig wird, wenn sie etwas haben will.“

In einer kurzen Videosequenz sieht man die Schäferhund-Dame – voller Lebensfreude und putzmunter! Umso schlimmer ist die Vorstellung in Martin Rütters Augen, dass die Familie sich nach so langer Zeit einfach von dem Tier trennen kann.

„Sie ist zwölf Jahre alt, ist für ihr Alter aber ziemlich fit und energiegeladen und das ist auch so ein kleines bisschen das Problem. Die Leute haben den Hund jetzt abgegeben, weil sie sich überfordert gefühlt haben. No fucking Idea, wie man einen zwölfjährigen Hund noch abgeben kann!”

Intensivpfleger und Buchautor Ricardo Lange ist ebenfalls Schockiert. Er kommentiert: „Ich bin immer wieder entsetzt, wie man ein Familienmitglied einfach vor die Tür setzen kann. Danke für Eure Arbeit. Hoffentlich bekommt die stattliche Dame ein tolles Zuhause.“

Martin Rütter: Fans Schockiert über Herzlosigkeit der Hunde-Besitzer

Weitere Kommentare bei Instagram lauten:

„Nach 12 Jahren merken die Besitzer plötzlich, dass sie mit dem Hund überfordert sind? Wer es fertig bringt, einen Hund, der 12 Jahre Familienmitglied war, einfach zu „entsorgen“…. also das ist schon hartes Brot, muss ich sagen. Ob die das mit ihren Eltern auch so machen, wenn diese älter werden?“

„Vor allem wundert es mich, dass man es erst nach 12 Jahren getan hat. Die Probleme traten doch nicht erst nach 12 Jahren auf. Da hätte man vielleicht davor schon eine gute Hundeschule suchen sollen.“

„Wie kann man nur einen Hund in dem Alter ins Tierheim geben… ich verstehe es nicht.“

Ob Martin Rütter und sein Team Hund Bianca nun vermitteln kann, wird sich zeigen…

