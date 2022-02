Martin Rütter: Hundeprofi findet traurige Worte – „Nicht alle Hunde haben es geschafft“

In seinem neuen TV-Format „Die Unvermittelbaren“ macht Hundeprofi Martin Rütter das, was er am besten kann: armen Vierbeinern helfen. Bei RTL will Martin Rütter mit seinem Team nun für herrenlose Hunde, bei denen sich die Vermittlung als etwas schwieriger erweist, ein neues Zuhause finden,.

Doch jetzt meldet sich der gebürtige Duisburger bei Instagram zu Wort und findet traurige Worte über einige der Tiere.

Martin Rütter: Hundeprofi mit erschreckenden Worten – „Nicht alle Hunde haben es geschafft“

„Es ist für Hunde eine Katastrophe, in einem Tierheim zu leben“, erklärt Martin Rütter in der RTL-Show. Deshalb ist sein großes Ziel nun auch, genau diesen Hunden zu helfen. Aber der 51-Jährige ist auch realistisch. In einem Instagram-Video erklärt er deshalb nun:

„Eine Sache kann ich schon mal sagen. Natürlich, weil das wäre auch unrealistisch, haben es nicht alle Hunde geschafft. Also nicht alle Hunde haben ein neues Zuhause gefunden. Oder nicht alle Hunde sind so trainiert und therapiert, dass man sagen kann, jetzt kann man sie unkompliziert handeln. Aber die meisten haben es geschafft.“

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Nach seinem Studium der Sportwissenschaften ließ er sich zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat seinen eigenen Podcast und zudem diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Die Hunde, die er und sein Team sich rausgesucht hätten, hießen ja nicht umsonst die Unvermittelbaren, stellt Martin Rütter weiter klar. „Weil sie eine sehr schlechte Prognose haben, zum Teil schon sehr lange im Tierheim sitzen oder eben so alt und klapprig sind, dass man sagt, den nehme ich einfach nicht mehr.“

Was dem Hundepsychologen allerdings ganz wichtig ist zu betonen: „Das ist aber nicht immer repräsentativ für einen Tierschutzhund, nicht jeder Hund im Tierheim hat große Probleme. Lasst euch davon nicht verrückt machen. Die Tierheime sind voll mit tollen Hunden!“

Wie Martin Rütter „die Unvermittelbaren“ bei RTL nun vermittelbar macht, kannst du immer sonntags um 17.30 Uhr bei RTL sehen.

Noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge richtete der Hundeprofi einen wichtigen Appell an alle Hundefans. Was er mitzuteilen hatte, liest du hier >>> (jhe)