Martin Rütter: DIESE goldene Hunde–Regel „Darf man nicht vergessen“

Jeder, der schon mal überlegt hat ein Hundewelpen zu adoptieren, kennt das: Die großen Kulleraugen, das weiche Fell und die kleine Stupsnase lassen die Herzen alle Hundeliebhaber höherschlagen. Was viele aber gerne vergessen: Welpen bringen eine Menge Arbeit mit sich. Hundeprofi Martin Rütter weiß das wohl am besten.

Immer mehr Leute entscheiden sich dazu einen Welpen zu adoptieren. So auch die Protagonisten in Martin Rütters Hundeshow „Die Welpen kommen“. Wie der Hundeprofi in einem kurzen Teaserfilm der neuen Folgen sagt, wissen viele nicht, wie viel Zeit man in die kleinen Vierbeiner wirklich investieren muss.

Für Martin Rütter ist es wichtig, dass man versteht, dass Hunde Tier sind, die viel Aufmerksamkeit brauchen. Foto: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Martin Rütter betont jetzt „Darf man nicht vergessen“

„Das Kindchen–Schema spielt natürlich verrückt bei den Leuten, aber man darf wirklich nicht vergessen, das ist ein richtiger Hund!“, sagt er in dem Video auf seiner Instagramseite. Viele unterschätzen nämlich nicht nur, wie zeitintensiv die Erziehung eines Welpen ist, sondern behandeln sie oft wie ein Baby. So werden manche Hunde durch die Gegend getragen und lernen so nicht selbstständig zu sein.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Nach seinem Studium der Sportwissenschaften ließ er sich zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat zudem diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst und hat nicht nur einen eigenen Shop, sondern auch einen Podcast

Mit seiner neuen Show „Die Unvermittelbaren“ möchte er Hunden aus dem Tierheim die Chance auf ein neues Leben ermöglichen

Martin Rütter hat auch einen eigenen Shop und eine eigene Hundeschule

Martin Rütter appelliert immer wieder an Hundehalter

Unter einem seiner Instagrambeiträge appelliert der Hundeprofi an seine Community: „So Leute, Ihr wisst ja: Ein Hund ist ein Hund und muss dies auch bleiben dürfen. Das ist bei Welpen übrigens überhaupt nicht anders“. Am Ende des kurzen Videos muss Martin Rütter wirklich kurz schnaufen. Scheint also, als ob man bei er Erziehung der Vierbeiner einiges falsch machen kann.

In dem zweiten Teil seines Interviews erzählt Martin Rütter auf welche Tricks Hunde–Halter immer wieder reinfallen.