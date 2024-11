Markus Lanz bringt Zuschauer auf 180 – „Was soll der Mist?“

Die Markus Lanz Sendung vom Donnerstag (31. Oktober) hatte es wieder in sich! Am letzten Tag des Monats gab es nochmal eine angeregte Diskussion im Studio, die bei den Zuschauern für mächtigen Wirbel sorgt!

Besonders ein Detail stößt dem Publikum bitter auf! Viele zeigen sich entrüstet und sind auf 180 wegen Moderator Markus Lanz.

Markus Lanz: Das waren seine Gäste am Donnerstagabend

Damit hat er sich keinen Gefallen getan! Am Donnerstagabend begrüßt Markus Lanz Philipp Türmer, Vorsitzender der Jusos, Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union (JU), Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen (JuLis), Jakob Blasel, Vorsitzender der Grünen Jugend und Svenja Appuhn, ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend in seiner Talkshow.

Direkt zu Beginn bemerkt er, er freue sich auf die Diskussion, inhaltlich, aber auch weil „die Boomerhaftigkeit der deutschen Demographie zumindest in diesem Studio heute keine Chance hat“. Damit spielt er auf das vergleichsweise junge Alter seiner Gäste an diesem Abend an.

Das bringt einige Zuschauer auf 180

Und angesichts dessen entscheidet sich Markus Lanz für einen lockereren Umgangston. Er spricht seine Gäste mit Vornamen an und siezt sie. Normalerweise tut er dies in Kombination mit den Nachnamen. Ein Umstand, der von den Zuschauern nicht unbemerkt bleibt.

Einige zeigen sich bei X überrascht darüber, während andere keinen Hehl aus ihrem Unmut darüber machen. „Kaum sitzen etwas jüngere Menschen bei Markus Lanz heißen die Gäste alle “Svenja”, “Johannes” oder “Jakob” und nicht mehr Herr Kubicki oder Frau Geywitz. Was soll der Mist?“, schreibt ein verärgerter Zuschauer.

„Markus Lanz duzt, die „Jungen“ müssen siezen. Wie in der Schule der 80er Jahre… unangenehm“, findet ein anderer User und spielt damit auf die Sprache von Markus Lanz an, der hin und wieder nicht siezte, während seine Gäste dies stets ihm gegenüber taten.

Doch das war nicht der einzige Aufreger dieser Sendung. Wie so oft erhitzten auch die Themen die Gemüter des Publikums, darunter eine Haustier-Post-Diskussion. Eines steht also wieder einmal fest: die Talkshow von Markus Lanz eckt an, in mehreren Hinsichten.