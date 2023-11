Markus Lanz: Heimliche Verehrerin packt aus – „Richtig hot“

In seiner Talkshow Markus Lanz spricht der ZDF-Moderator über Politik, Gesellschaft oder Themen, die gerade so anstehen und bewegen. Privat weiß man nur wenig über den 54-Jährigen, wohl aber doch, dass er von 1998 bis 2006 mit TV-Star Birgit Schrowange liiert war.

Jetzt meldet sich eine heimliche Verehrerin öffentlich zu Wort, die verrät, in Markus Lanz verliebt gewesen zu sein. Sie ist keine Unbekannte.

+++ Markus Lanz: Knallhartes Haushaltsurteil – er bringt Habeck ins Schwitzen! „Es gab ganz klare Warnungen“ +++

Markus Lanz: Heimliche Verehrerin!

Seit 2008 moderiert Markus Lanz die gleichnamige Talkshow im ZDF. SIE hatte er dort aber noch nicht eingeladen: Die Rede ist von keiner Geringeren als Evelyn Burdecki. Die kesse TV-Blondine wurde 2017 durch ihre Teilnahme beim RTL-Kuppelformat „Der Bachelor“ deutschlandweit bekannt. Dort ging sie zwar leer aus, was die letzte Rose betraf, verschaffte sich anschließend aber eine Medienpräsenz, aus der sie bis heute nicht wegzudenken ist. So war sie unter anderem 2019 Kandidatin im „Dschungelcamp“ und hatte seither zahlreiche Auftritte in diversen TV-Shows.

Dass sie mal auf Markus Lanz stand, verriet die 35-Jährige jetzt in einer Fragerunde im Rahmen der letzten „Wetten, dass…?“-Sendung am Samstag (25. November) gegenüber der „Bild“. Dort packte sie aus: „Wetten, dass Sie noch nicht wussten, dass ich mal in Markus Lanz verliebt war? Ich fand den damals richtig hot. Der ist wie Rotwein: je älter, je besser – und ich stehe auf graue Haare.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Oktober 2012 bis Dezember 2014 übernahm Markus Lanz als Nachfolger von Thomas Gottschalk die Rolle des „Wetten, dass..?“-Moderators, nachdem dieser nach insgesamt 151 Ausgaben die ZDF-Primetime-Show vorerst verließ. „Ich war so mega traurig damals, als ‚Wetten, dass ..?’ mit ihm gefloppt ist. Zum Glück hat er seine Passion gefunden“, gesteht die Düsseldorferin weiter.

Hier findest du weitere News:

Markus Lanz selbst hat sich bislang noch nicht zum Geständnis seiner heimlichen Verehrerin gemeldet. Aber ihr Promi-Schwarm ist ja offenbar mittlerweile auch Schnee von gestern für sie…