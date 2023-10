Markus Lanz: ZDF-Gast erbarmungslos bei Israel-Terror – „Muss jetzt zerstört werden“

„Wir stehen zu Israel. Wir stehen an der Seite Israels und wir werden dafür sorgen, dass Israel alles hat, was es braucht, um sich um seine Bürger zu kümmern, sich zu verteidigen und auf diesen Angriff zu reagieren“, erklärte US-Präsident Joe Biden in seiner Rede am Mittwoch (11. Oktober). Es müsse das Ziel sein, die Hamas komplett zu zerstören.

Die Terrorgruppe hat seit dem 7. Oktober barbarische Angriffe auf Israel verübt, über 1.200 Menschen getötet, Babys enthauptet und viele Zivilisten als Geiseln genommen (Hier alle aktuellen Infos in unserem News-Blog >>>).

Bei Markus Lanz wird am Mittwochabend im ZDF diskutiert, ob Joe Bidens Aussagen auch hierzulande Unterstützung finden sollten. Sein Gast, SPD-Außenpolitiker Michael Roth, hat eine klare Meinung dazu und beschreibt bevorstehende Bilder, die noch einmal schrecklich aussehen dürften.

Markus Lanz: Gast findet erbarmungslose Worte zu Israel

Moderator Markus Lanz wirft in seiner Talkshow die Frage in den Raum, ob wir auch bereit seien zu einer Aussage wie die des US-Präsidenten – und was es bedeuten würde, wenn wir sagen, die Hamas müsse ausradiert werden.

„Israel hat den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust erlebt. Und daran müssen sich unsere Aussagen und unser Handeln ableiten. Deshalb ist jetzt nicht die Zeit, um die Israelis zu ermahnen, sondern wir müssen die Israelis dabei unterstützen, die Hamas, eine Terrororganisation, die Israel vernichten will, jetzt auch wirklich zu vernichten. Ihre Infrastruktur zu zerstören. Dass das nicht mit schönen Bildern verbunden ist, und dass das auch schrecklich werden wird, muss allen klar sein“, findet Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages.

SPD-Mann spricht von „Terrorzelle“

Jetzt sei seiner Meinung nach die Zeit, um deutlich zu machen, dass Israel das Opfer ist. Israel habe völkerrechtlich ganz klar das Recht, seine eigene Bevölkerung zu schützen und es sei nicht an der Zeit, den Israelis kluge Ratschläge zu erteilen. „Was unsere Aufgabe jetzt ist, unserer eigenen Bevölkerung zu erklären, dass diese militärische Reaktion seitens Israel gegenüber den Terroristen nötig ist. Der Gazastreifen ist nicht nur ein Ort, wo viele Menschen leben. Es ist auch eine Terrorzelle. Und die muss jetzt zerstört werden, damit es überhaupt eine Chance auf Frieden gibt für die Menschen in Israel und in der gepeinigten Region“, so der SPD-Politiker weiter bei Lanz.

Mit seiner Meinung stößt der 53-Jährige auf Widerstand von Militärexpertin Florence Gaup. „Aus rein militärischer Perspektive ist es nicht so einfach, dass man da hin fährt mit dem Panzer, die Hamas rausholt… oder noch schlimmer, wie sie gerade andeuten, alle da sind ja sowieso Terroristen, dann tötet man die alle und dann ist das Problem gelöst.“ Dass es dieses Attentat überhaupt gegeben hat, deute daraufhin, dass es eben nicht einfach zu lösen sei.

„Ich glaube eher, unsere Rolle ist es, Israel dabei zu helfen, die richtige Antwort zu finden anstatt jetzt mit starker Gewalt draufzuhauen.“

Eine klare Gesprächslösung gibt es an dem Abend nicht bei Markus Lanz. Der Moderator selbst bekennt sich zu keiner klaren Linie bei dem Thema. Lanz: „Das Dilemma wird klar, in dem wir alle sind. Es geht natürlich auch um Zivilisten. Ich glaube, Sie haben beide Recht an dem Punkt.“