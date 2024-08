Markus Lanz im ZDF: Das Leid hat bald ein Ende

Die Sommerpause – sie ist für uns alle eine quälend lange Zeit. Ob es Fußballfans sind, die mehrere Wochen auf Stadionbesuche verzichten müssen, Krimi-Fans, die nun bereits mehrere Monate keinen neuen „Tatort“ oder auch „Polizeiruf 110“ zu sehen bekamen, oder aber auch Talkshow-Freunde, die sich zwar aber neue Ausgaben von „Hart aber fair“ freuen dürfen, aber nun auch auf den ZDF-Talk von Markus Lanz verzichten müssen.

Doch zum Glück hat das Leid bald ein Ende. Seit dem 25. Juli 2024 sitzen die Fans von Markus Lanz auf dem Trockenen. Damals diskutierte der 55-Jährige noch mit Gästen wie dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum, Journalist Heribert Prantl und Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Seitdem jedoch befindet sich der ZDF-Talk in der Sommerpause.

Wann kommt Markus Lanz aus der Sommerpause zurück?

Zum Glück jedoch nicht mehr lange. Wie das ZDF mitteilt, wird die nächste Ausgabe von Markus Lanz bereits am 27. August 2024 ausgestrahlt. Wer dann in der Sendung zu Gast sein wird, verrät der Sender jedoch noch nicht.

Was genau der Moderator in seiner Sommerpause so anstellt? Unklar, schließlich hält sich der gebürtige Südtiroler in den Sozialen Medien sehr zurück. Klar ist jedoch, dass sich die Fans schon sehnlichst auf neue Ausgaben freuen.

++ Markus Lanz: Deutliche Worte – „Man darf nicht warten“ ++

So schreibt ein Zuschauer bei „X“ (vormals „Twitter“) beispielsweise, dass er die täglichen Talks vermisse. Es werden aber auch Wünsche für die zukünftigen Sendungen geäußert. So wünschen sich einige Zuschauer „neue Gäste“, wollen nicht stets „die gleichen Gesichter“ sehen.

Na, dann sind wir mal gespannt, ob sich Markus Lanz und seine Redaktion die Wünsche der Zuschauer zu Herzen nehmen, und wen wir dann am 27. August in der ersten Sendung nach der Sommerpause im ZDF-Studio sehen werden. Zu besprechen gibt es dann sicherlich genug. Schließlich steht am ersten September die spannende Landtagswahl in Thüringen an.