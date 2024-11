Markus Lanz: Nach letztem ZDF-Auftritt ist die Katze aus dem Sack

Bereits seit dem Jahr 2008 begeistert Markus Lanz mit seiner ZDF-Sendung Millionen von Fernsehzuschauern.

Besonders am Tag nach dem Ampel-Aus warteten die Zuschauer gespannt auf Markus Lanz‘ Einordnung der politischen Lage. Am Donnerstag (7. November) lud der Talkshow-Master Robert Habeck, Saskia Esken, Michael Bröcker, Antje Höning und Ulf Röller ins ZDF-Studio ein. Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es für Markus Lanz nun Grund zur Freude.

Markus Lanz hat es wieder einmal geschafft

Der wohl höchste Redeanteil am Donnerstagabend lag zweifelsohne beim Vizekanzler Robert Habeck. Am Tag nach dem Ampel-Aus hofften die ZDF-Zuschauer auf Antworten auf die drängendsten politischen Fragen. Vor allem die Frage danach, ob die Kündigung von Christian Lindner schon seit einer längeren Zeit geplant war, wird diskutiert.

Am Tag nach der Ausstrahlung darf Markus Lanz nun die Lorbeeren ernten. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, sahnt seine gleichnamige Talkshow außergewöhnlich gute Einschaltquoten ab. Die Sendung begann zwar erst um 23:18 Uhr, trotzdem können sich die Zahlen sehen lassen. Beim Gesamtpublikum erreichte die Talkshow stolze 2,35 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 24,4 Prozent entspricht.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen begeisterte der Polit-Talk von Markus Lanz. 320.000 Zuschauer schalteten die Sendung ein, der Marktanteil entspricht hier 16,4 Prozent. Diese Quoten benennen die höchsten Zahlen, die der Talkmaster seit März 2022 verzeichnen konnte. Die Einschaltquoten überstiegen sogar die Zahlen der Privatsender zur Primetime.

Auch das im Anschluss ausgestrahlte „heute-journal“ konnte mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Järhrigen, sowie 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum punkten. Die Zuschauer des ZDFs scheint die innenpolitische Lage des Landes mehr denn je aufzuwühlen.

Die fantastischen Quoten seiner aktuellen Sendung werden Markus Lanz sicherlich den Morgen versüßt haben. Am kommenden Dienstag dürfen sich die Zuschauer des ZDF auf eine neue Folge der Talkshow freuen.