Markus Lanz: Gast in Gefahr – ZDF-Auftritt könnte Konsequenzen haben

Es war der 7. Mai, der das Leben der Grünen-Politikerin Yvonne Mosler empfindlich veränderte. Die Stadtratskandidatin machte, begleitet von einem TV-Team eine Wahlkampftour durch das Dresdner Plattenbau-Viertel Gorbitz, als plötzlich eine Gruppe an ihr vorbeilief, rechte Parolen grölte und das gerade aufgehängte Wahlplakat der Grünen wieder abriss.

Mosler hatte davon ein Foto gemacht. Das jedoch wurde bemerkt. Ein junger Mann und eine junge Frau stürmten auf Mosler und ihr Team zu. Es kam zu Beleidigungen und einer Spucktattacke. Doch die Politikerin will sich davon nicht unterkriegen lassen. Am Mittwochabend (29. Mai 2024) berichtete sie in der Sendung von Markus Lanz über die Vorfälle in Dresden.

Ein mutiger Schritt, wie auch der ZDF-Moderator fand. „Ich bin dankbar, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, weil wenn man sich dann noch einmal so exponiert, wie sie es heute Abend tun, unter dem Eindruck dessen, was Ihnen widerfahren ist, dann ist man sich möglicherweise auch darüber im Klaren, dass auch das wiederum weitere Konsequenzen haben könnte“, so Markus Lanz.

Markus Lanz hat Grünen-Politikerin Yvonne Mosler zu Gast

Er hoffe zwar, dass das nicht geschehe, er wolle es aber trotzdem vorweg sagen. „Deswegen ist es mutig, heute hier zu sitzen“, zeigte sich der Moderator sichtlich beeindruckt. Doch Mosler wollte reden. Und sie redete. Sie sprach über den Vorfall selbst, über den Ort des Geschehens, verriet aber auch, dass sie nicht damit gerechnet hatte, dass solch ein Vorfall dort passieren würde.

„Das ist vielleicht auch ein bisschen meine Arroganz gewesen. Ich habe immer gesagt: Naja, ich biete ja auch keine Angriffsfläche. Ich bin eine nette Person, ich bin irgendwie freundlich, ich trete für eine Partei an, die irgendwie nett ist“, so die Grünen-Politikerin.

Sie habe das falsch eingeschätzt, sagt Yvonne Mosler aber nun deutlich. Auch, weil sie dort selbst einst gelebt hat, und sich dort sicher fühlte.

Warum ausgerechnet der Hass gegen Grüne so groß ist? „Ich denke, die Grünen sind am ehesten die Partei, die ganz viel massive Veränderung möchte“, so die Politikerin, dies würde vielen Menschen Angst machen.