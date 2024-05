Markus Lanz mahnt nach Sylt-Skandal: „Das sind keine Nazis“

Der Skandal um die ausländerfeindlichen Gesänge auf Sylt löst weiterhin heftige Diskussionen aus. TV-Talkmaster Markus Lanz appelliert in seiner Sendung am Dienstagabend (28. Mai) an eine differenziertere Betrachtungsweise.

In den letzten Tagen erschütterte ein Vorfall die deutsche Öffentlichkeit: Junge Leute, vermutlich gut gebildet und weltgewandt, wurden dabei gefilmt, wie sie auf Sylt ausländerfeindliche Parolen grölten. Die Debatte um diesen Vorfall erreichte nun auch Deutschlands beliebte ZDF-Talkshow.

Markus Lanz kritisiert vorschnelle Nazi-Vergleiche

In seiner Sendung äußerte Markus Lanz Bedenken gegenüber dem medialen Stempel, der die Beteiligten als „Nazis“ brandmarkt. „Das sind keine Nazis. Das sind Rassisten oder Leute mit rassistischen Vorurteilen“, stellte Lanz klar, „Wenn wir die Geschichte unvorstellbar groß machen, dann wird sie natürlich jemand im Ausland auch mit einem anderen …“ Doch bevor Lanz seinen Satz beenden konnte, unterbrach ihn Autorin Sahebi ironisch: „Aha! Also Rassismus benennen sollte man nicht tun, weil dann könnte das Ausland …“

„Drehen Sie mir bitte nicht die Worte im Mund um!“, schoss Lanz scharf zurück, bevor er die Parolen aufs Äußerste verurteilte: „Ich finde das abstoßend! Man sieht das und denkt, das ist doch nicht euer Ernst!“ Dabei zeigte Lanz sich besonders schockiert über das jugendliche Alter der Beteiligten und deren scheinbare Weltläufigkeit. „Die haben wahrscheinlich irgendwas studiert, waren möglicherweise sogar im Ausland, haben Freunde in England auf ihren Elite-Internaten und überall“, so Lanz.

Die Selbstverständlichkeit, mit der diese jungen Menschen rassistische Lieder sangen, beunruhigte ihn zutiefst. Rechtswissenschaftler Kai Ambos kritisierte die „opportunistische Distanzierung“ der Politik von den Vorfällen und sah keinen Straftatbestand verwirklicht. Wohingegen „Spiegel“-Journalistin Melanie Amann einen gewissen Nutzen darin sah, solche Vorfälle öffentlich zu machen und die Täter „in Farbe und Bewegtbild“ vorzuführen.

