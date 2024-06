Markus Söder ledert bei Lanz gegen den DFB: „Trostlos, trist, traurig“

Auch an Markus Lanz kommt der Fußball dieser Tage nicht vorbei. Klar, nach den zwei überzeugenden Siegen der deutschen Nationalmannschaft und der dazugehörigen, immer stetiger wachsenden Euphorie im Lande, war es wenig überraschend, dass nun auch der ZDF-Talker auf den EM-Zug aufspringen würde.

Und so hatte sich Markus Lanz gleich vier fußballbegeisterte Gäste ins Studio geladen. Zum einen waren da Fußballmoderatorin Lena Cassel, Sportjournalist Marcel Reif, Ex-Nationalspieler Dietmar ‚Didi‘ Hamann und – nicht zu vergessen – der Vorsitzende der CSU, Markus Söder.

Markus Lanz lädt zum Fußball-Talk

Wobei vor allem Letzterer mit markigen Worten gegen den Deutschen Fußballbund auffiel. Auf die Worte von Lena Cassel, die erklärte, dass die deutschen Fans mittlerweile „wahnsinnig genügsam“ geworden seien, und Bock hätten, sich begeistern zu lassen, erklärte der Bayer in seiner typischen Art: „Wir freuen uns zunächst mal, dass wir nicht schon wieder ausgeschieden sind. Das ist ja schon mal das erste. Und wenn man diese, auch vom DFB autorisierte WM gesehen hat in Katar, das war ja ziemlich trostlos. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich der DFB gewesen wäre, aber egal.“

Söder weiter: „Das war ja alles trostlos, trist, traurig. Mir hat auch Hansi Flick damals sehr leid getan. Wobei Mitleid im Fußball ein ganz unglückliches Gefühl ist.“

„Selbst die Gänse waren grau“

Da stieg auch Lanz ein. „Selbst die Gänse waren grau“, witzelte der 55-Jährige. Und deshalb, so Söder weiter, hätten sich im Spiel gegen Schottland erst einmal alle gefreut, dass Deutschland Tore schieße. „Das war ja vor einem halben Jahr noch nicht so“, scherzte Söder süffisant.

Die EM gehe jedoch jetzt erst los, viel sei noch nicht passiert, so Söder weiter, dass Deutschland jedoch die ersten beiden Spiele gewinne, sei so oft noch nicht vorgekommen. Es klingt also ein wenig Optimismus bei Markus Söder durch. Mal sehen also, wie es weitergeht.