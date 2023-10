Markus Lanz nimmt FDP-Politikerin auseinander – „Sie kriegen mich nicht!“

Sie verlor auf ganzer Linie: Bei den Landtagswahlen am vergangenen Wochenende scheiterte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde und flog mit 3,0 Prozent aus dem Landtag. In Hessen schafften es die Liberalen es mit 5 Prozent nur knapp. Ein massiver Rückschlag für die Partei.

Am Donnerstag (12. Oktober) wagt sich unter anderem Linda Teuteberg, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes, ins ZDF-Talkshow-Studio zu Markus Lanz. Und der Moderator nimmt die Politikerin aufgrund der aktuellen Parteikrise regelrecht auseinander.

Markus Lanz drescht auf FDP-Politikerin Teuteberg ein

„Das ist ein bitteres Ergebnis, da ist gar nichts dran schön zu reden. Natürlich tut das auch weh“, gesteht Teuteberg gleich zu Beginn bei Markus Lanz. Der Moderator will von seinem Gast wissen, wer das schlechte Wahlergebnis zu verantworten habe. Für die FDP-Politikerin ist klar: „Das Bild hat jeweils jede Partei und die Regierung insgesamt natürlich zu verantworten.“

Und dann geht der Schlagabtausch im ZDF-Studio auch schon los. Markus Lanz bohrt nach, fragt, ob Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, denn überhaupt noch der Richtige an der Spitze der Partei sei. Für Linda Teuteberg und ihre Partei stelle sich diese Frage jetzt nicht, kontert sie, denn eine Partei gewinne immer zusammen und verliere zusammen.

Markus Lanz wird daraufhin ungehalten, lässt nicht locker. „Diese Floskel ist bei uns eh ganz weit weg. Noch mal die Frage: Ist er noch der Richtige an der Spitze?“ Eine konkrete Antwort erhält er nicht. Denn laut der Politikerin stelle sich die Frage erst, wenn wieder Personalentscheidungen anstehen.

Lanz: „Aber Sie hätten es gerne anders?“

Teuteberg: „Nein, das habe ich nicht gesagt! Und Sie kriegen mich auch nicht über dieses Stöckchen!“

„Sehr gemeine Fragen“

Der ZDF-Moderator gibt auch daraufhin nicht nach und will wissen, ob Lindner denn die richtigen Prioritäten setze, treibt es nach einer kurzen Antwort seines Gastes sogar noch weiter auf die Spitze, indem er Teuteberg drängt, zuzugeben, dass die FDP gerade schlecht regiere. Teuteberg wirkt sichtlich erbost und fühlt in die Enge gedrängt: „Also dass die Bürger nicht zufrieden sind, hat das Wahlergebnis doch gezeigt!“

Nach diesem ganzen Wortwechsel spricht selbst Lanz‘ weiterer Gast, der Journalist Robin Alexander, von „sehr gemeinen Fragen“.

Doch Markus Lanz fährt diesen Kurs in seiner Sendung weiter, scheint nach den für ihn offenbar unbefriedigenden Antworten seines Talkshow-Gastes für Linda Teuteberg und die FDP noch einen drauf setzen zu wollen. „Dann hätte ich einen schönen Satz für Sie: Lieber nicht regieren als schlecht regieren.“ Bäm! Das hat gesessen.