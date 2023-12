Markus Lanz: CDU-Politiker sorgt für Diskussionen – „Finden Sie das richtig?“

Um 23 Uhr ist es im ZDF Zeit für informativen Talk zu aktuellen Themen. Bei Markus Lanz zu Gast im Studio am Mittwoch (12. Dezember) sind CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, Journalistin Kerstin Münstermann, Mediziner Tankred Stöbe und Russland-Experte Michael Thumann. Es geht um die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und den Krieg in Gaza. Keine leichte Kost.

Militärexperte: Israel akzeptiert circa 30 Tote Zivilisten für einen toten Terroristen

Kiesewetter vertritt einen klaren Standpunkt und argumentiert, dass sich Deutschland in jeder Hinsicht auf die Seite Israels schlagen solle: „Wir müssen ganz unnachsichtig die Hamas bekämpfen, denn da steht der Iran dahinter, da steht Russland dahinter. Und die beiden haben natürlich ein großes Interesse, die westliche Welt zu diskreditieren, weil wir Israel als verbliebene Demokratie in der Region natürlich verteidigen“, argumentiert der CDU-Politiker, „der Zweck der Hamas ist nicht die Verteidigung Gaza, der Zweck der Hamas ist die Vernichtung Israels.“

Der Mediziner Tankred Stöbe hat bereits mehrmals „Ärzte ohne Grenzen in Gaza gearbeitet und kann dem Politiker nicht vorbehaltlos zustimmen. Er möchte sich nicht in die Politik einmischen, aber aus humanitärer Sicht ist nicht tolerabel, wie viele unschuldige Zivilisten in Gaza täglich sterben. Kiesewetter hält dagegen, es sei die Hamas, die diese Opfer verursacht. „Wir müssen begreifen, dass das israelische Militär pro Hamas-Führer 30 bis 40 Tote akzeptiert.“

„Finden Sie das richtig?“, will Markus Lanz vom CDU-Mann wissen. „Öffnet man damit nicht die Tore zur Hölle?“ Eine konkrete Antwort bleibt Kiesewetter schuldig.

Markus Lanz: Zuschauer schießen gegen CDU-Abgeordneten

Gegenwind von Zuschauern erhält der CDU-Politiker und Oberst a. D. Roderich Kiesewetter auch auf der Social Media Plattform „X“. Dort kommentiert eine Userin „Kann die CDU bitte mal einen anderen als Herrn Kiesewetter in Talkshows schicken? Gerade beim Thema ‚Innovation“ stößt leidenschaftsloses, altväterliches, stets theoretisch bleibendes Welterklären wirklich besonders auf. An die Spitze müssen Leute mit Ideen UND Antrieb.“ Ein anderer „Markus Lanz“-Zuschauer meint „Man kann die CDU nicht wählen mit diesem kriegsgeilen alten Mann. Der Herr ist eine Schande für die Partei.“

Insgesamt liefert der Talk wenig Antworten auf die schwierige Lage der Zivilbevölkerung in Gaza.

Die Talkshow mit Markus Lanz läuft dienstags, mittwochs und donnerstags ab 23 Uhr im ZDF und online in der Mediathek.