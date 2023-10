Markus Lanz: Studio-Gast will flüchten – Moderator greift knallhart ein

Seit 2008 steht ZDF-Moderator Markus Lanz für seine gleichnamige Talkshow vor der Kamera. In all den Jahren ist schon so mancher Gast in seiner Diskussionsrunde gelandet. Doch an einen Promi erinnert sich der 54-Jährige noch ganz genau. Ausgerechnet ein Schlagerstar wollte aus seinem Studio fliehen.

Aktuell befindet sich die politische Talkshow zwar in der Sommerpause, doch Markus Lanz lässt trotzdem von sich hören. Beim Greator-Festival in Köln plaudert der ZDF-Moderator aus dem Nähkästchen.

Markus Lanz verhindert Flucht von Studio-Gast

Dabei lässt er einzelne Meilensteine seiner Karriere Revue passieren. Eine Begegnung blieb im dabei besonders im Gedächtnis. Denn als Schlagerstar und Skandal-Nudel Michael Wendler im Jahr 2009 zu Gast war, wurde es plötzlich hitzig.

Markus Lanz erinnert sich: „Ich sagte ihm: ‚Passen Sie auf, wenn Sie jetzt aufstehen und gehen, würde ich mich sehr freuen, dann haben wir morgen einen Skandal, dann kennt uns jeder. Aber ich persönlich, wenn ich ihr Manager wäre, würde ich Ihnen das nicht raten.‘ Dann ist er sitzen geblieben.“

Lanz packt über „Wetten, dass…?“ aus

Als ZDF-Legende Thomas Gottschalk damals sein Ende bei „Wetten, dass…?“ bekannt gab, war es Markus Lanz, der seinen Posten übernahm. Ein Posten, der nicht so begehrt war, wie gedacht. „Da gab es zwar einige andere, die das machen sollten, all die haben sich aber sehr elegant in die Büsche gehauen“, so Lanz.

Schnell wurde jedoch klar: Der neue Moderator kann die Lücke, die Gottschalk hinterlassen hat, nicht füllen. „Der Phantomschmerz, dass Thommy nicht mehr da ist, war so spürbar, dass wir wussten, dass das nicht gut enden kann. Und genauso ist es dann auch gekommen“, erklärt Markus Lanz.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.