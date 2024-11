Markus Lanz: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Einfach nur Schwachsinn“

Ein letztes Mal in dieser Woche begrüßt Markus Lanz sein Publikum zu seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow. Seine Gäste am Donnerstag (14. November): FDP-Politiker Marco Buschmann Journalistin Kerstin Münstermann, Autor Adrian Geiges und Journalist Frederik Pleitgen.

Die Runde kommt vor allem auf das Scheitern der Ampelkoalition zu sprechen. Doch auch die internationalen Folgen der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus werden von Moderator Markus Lanz angerissen. Nicht alle Zuschauer scheinen allerdings von den Gästen angetan zu sein.

Hitzige Wortgefechte bei Markus Lanz

Wie so oft knöpft sich Markus Lanz direkt zu Beginn den Politiker aus der Runde vor. In diesem Fall ist sein Gesprächspartner der ehemalige Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann. Immer wieder versucht der Moderator ihn mit spitzen Fragen zu seiner Partei aus der Reserve zu locken.

+++ Markus Lanz platzt bei dieser Äußerung der Kragen – „Warum sagen Sie sowas?“ +++

Und auch die anderen Gäste im Studio von Markus Lanz mischen sich regelmäßig in die Debatte mit ein. Doch manch ein Beitrag kommt bei vielen Zuschauern nicht sonderlich gut an. In den sozialen Netzwerken wird wieder einmal heiß diskutiert.

Markus Lanz: Zuschauer haben genug

Auf X (ehemals Twitter) teilen einige Zuschauer wie so oft ihre Meinung zur Sendung. Einige von ihnen üben vor allem starke Kritik an den Gästen von Markus Lanz:

„Ich weiß, warum ich Lanz so gut wie nie gucke. Jetzt gerade, mal einfach so. Der vorgegaukelte Sachverstand der Gäste ist einfach nur Schwachsinn.“

„Lanz hatte die zwei Leute, die was Wesentliches zu den großen geopolitischen Themen sagen konnten, und dann verplempert er eine glatte Stunde mit abgehalfterten Leuten über wann was wo warum und warum nicht. Unverständlich.“

„Bei dem Format machen die dort sitzende Journalisten, einschließlich der Moderator, oft eine schlechtere Figur ab als die eingeladenen Gäste. Das gilt nicht nur thematisch, sondern auch für die Fähigkeit, Mitdiskutierende aussprechen zu lassen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.