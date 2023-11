Markus Lanz platzt der Kragen: „Das können Sie nicht ernsthaft meinen“

Am Mittwochabend (15. November) wird es im ZDF-Studio von Markus Lanz stellenweise ganz schön laut. Vor allem zwei Gäste liefern sich ein reges Wortgefecht und werden dabei emotional. An einem Punkt muss der Moderator allerdings dazwischengehen. Eine Aussage entsetzt ihn deutlich.

Die Gäste an diesem Abend: CDU-Politikerin Serap Güler, Gastronom Uwe Dziuballa, Student Yazan Abo Rahmie und Journalistin Khola Maryam Hübsch. Letztere polarisiert in der Runde mit ihrer Einstellung zur Situation im Gazastreifen und bringt nicht nur Markus Lanz an der ein oder anderen Stelle gegen sich auf.

Markus Lanz: Journalistin bekommt Gegenwind

In der Talkshow von Markus Lanz kommt es gerne mal zu der ein oder anderen hitzigen Diskussion. Nicht selten ist der Moderator selbst auch Teil davon. So auch am Mittwochabend, wo die Anwesenden über den anhaltenden Krieg im Nahen Osten sprechen. Schnell kristallisieren sich unterschiedliche Haltung zu der Thematik heraus.

Journalistin Khola Maryam Hübsch wirbt beispielsweise in der Sendung dafür, dass Deutschland Israel zur Räson bringen solle. Zudem stellt sie die Frage in den Raum, wieso die Hamas Israel überhaupt angreife. Schließlich müssen sie im Gegenzug mit vielen Opfern aus den eigenen Reihen rechnen. Sie verweist auf Stimmen, die den Überfall der Hamas als „Hilfeschrei“ bezeichnen. Das Wort empfinde sie jedoch in dem Zusammenhang als „euphemistisch“. Weil sie jedoch die verständnisvolle Perspektive für die Terror-Gruppe Hamas einnimmt, bringt sie nicht nur CDU-Politikerin Serap Güler gegen sich auf, sondern auch den Moderator höchstpersönlich.

Markus Lanz deutlich: „Das können sie nicht ernsthaft meinen“

Es geschieht, was sich schon die ganze Zeit angebahnt hat: Markus Lanz platzt der Kragen, als er die Journalistin auf das Wort „Hilfeschrei“ anspricht. „Das können sie nicht ernsthaft meinen“, sagt der Moderator. Aus seiner Sicht ist die Hamas maßgeblich für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich.

„Deswegen ist das kein Hilfeschrei, sondern das ist ehrlich gesagt ein unfassbar ekelhaftes, zynisches Spiel“, macht er klar. Hübsch rudert daraufhin zurück und betont: „Da stimme ich ihnen doch zu, ich bin doch nicht hier, um die Hamas zu verteidigen.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.