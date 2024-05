Markus Lanz: FDP-Politikerin wird deutlich – „Extrem verstörend“

Markus Lanz hatte auch am Feiertag viel zu besprechen. Seine Gäste am Mittwochabend (1. Mai): FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Stern-Politikchef Veit Medick und Volkswirt und „Finanzwende e.V.“-Gründer Gerhard Schick. Die Runde bespricht unter anderem, wie es um die Islamisten-Proteste in Hamburg steht. Einer der Gäste wird dabei mehr als deutlich.

Markus Lanz diskutiert Islamisten-Proteste

Der Moderator thematisiert in seiner gleichnamigen Sendung die Islamisten-Proteste, die am Wochenende in Hamburg stattfanden. Dort forderten die Demonstranten eine islamische Regierungsform. Außerdem demonstrieren sie vorgeblich gegen Islamfeindlichkeit in Politik und Medien.

Als Markus Lanz im ZDF-Studio Bilder von den Demonstrationen zeigt, ist vor allem FDP-Politikerin Linda Teuteberg schockiert. „Ich finde die extrem verstörend“, so die 43-Jährige. Weiter sagt sie: „Wir müssen liberal, wir dürfen aber nicht naiv sein.“ Mit dieser Meinung trifft sie bei den Zuschauern genau ins Schwarze.

Markus Lanz: ZDF-Publikum stimmt mit ein

Bei X (ehemals Twitter) feiern zahlreiche Zuschauer die Argumentation von Linda Teuteberg:

„Ganz großes Lob für Linda Teuteberg. Sie ist meine Favoritin für das Innenministerin – ganz klar.“

„Eine Versammlung muss nicht genehmigt werden. Sie wird angemeldet und findet statt. Nur in Ausnahmefällen können einschränkende Maßnahmen ergriffen werden.“

„Heute ein sehr kompetenter Gast bei Lanz, der auch für Laien verständlich die Verstrickungen von Politik und Finanzadel aufzeigt.“

