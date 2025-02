Markus Lanz: Zuschauer auf 180 – „Nicht auszuhalten und auch respektlos“

Am Donnerstagabend (27. Februar) sahen die ZDF-Zuschauer die letzte Sendung von Markus Lanz in dieser Woche. Die Gäste an diesem Abend: CDU-Politiker Thorsten Frei, SPD-Mann Ralf Stegner, Journalist Robin Alexander und Journalistin Melanie Amann.

Doch an diesem Abend scheint die Stimmung beim TV-Publikum vor den Bildschirmen nicht allzu gut zu sein. Die Zuschauer von Markus Lanz fällen im Laufe der Sendung ein bitteres Urteil.

Markus Lanz spricht Klartext

Gemeinsam spricht die Runde unter anderem über den Fahrplan der Regierungsbildung und über die Debatte um eine Reform der Schuldenbremse. Auch das historisch schlechte Wahlergebnis der SPD ist ein Thema.

Markus Lanz möchte außerdem wissen, wie die Chancen auf erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD stehen. Einige Redebeiträge und Meinungen der einzelnen Gesprächspartner scheinen dabei nicht sonderlich gut bei den Zuschauern anzukommen…

Markus Lanz: Zuschauer mit deutlicher Kritik

Für viele Menschen ist die Sendung von Markus Lanz ein absolutes Muss. Während einige den Diskussionen aufmerksam lauschen und mitdiskutieren, finden andere zahlreiche Kritikpunkte. Wie unzufrieden der ein oder andere Zuschauer ist, zeigen die Kommentare auf Facebook:

„Immer dieselben Labertaschen in diesen Talkshows, gibt es keine anderen Gesprächspartner um auch mal andere Ansichten zu hören?“

„Was mich in letzter Zeit sehr aufregt, ist, dass alle zur gleichen Zeit reden. Das finde ich so schrecklich, dass ich schon manchmal umgeschaltet habe, obwohl ich gerne gehört hätte, was da gesagt wird.“

„Immer wieder die gleichen Lanz Gäste, zum Abgewöhnen.“

„Dieses ständige dazwischen quatschen ist nicht auszuhalten und auch respektlos, lass die Leute einfach mal ausreden, Herr Lanz.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.