Markus Lanz mault Grünen-Politiker an – „Gucken Sie nicht so entsetzt!“

Es wird wieder hitzig im ZDF-Studio von Markus Lanz. Am Dienstagabend (6. Juni) soll es eigentlich um die zunehmende Kritik an der Klima- und Energiepolitik der Ampelkoalition, sowie um die Schwäche der Grünen und den Höhenflug der AfD gehen. Schnell redet sich der Moderator in Rage und verteilt eine deutliche Spitze gegen Cem Özdemir.

Die Studio-Gäste an diesem Abend: Der grüne Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, „FAZ“-Redakteurin Julia Löhr, sowie der Ex-Bundeswirtschaftsminister (CDU) Peter Altmaier. Schnell gerät Özdemir ins Visier von Markus Lanz.

Markus Lanz: Zwei Parteien treffen aufeinander

Man möchte meinen, dass Grünen-Politiker Cem Özdemir und Peter Altmeier (CDU) sich nicht wirklich riechen können. Schließlich vertreten die beiden Parteien unterschiedliche Standpunkte. Doch wie die beiden Männer erzählen, verstehen sie sich ganz prächtig und sind sogar beim Du.

Eine rührende Geschichte. Doch Markus Lanz wäre nicht er, wenn er seine Gäste nicht gezielt aus der Reserve locken würde. Prompt wendet er sich an die Journalistin Julia Löhr und fragt sie: „Haben Sie das Gefühl, dass da zu wenig miteinander geredet wird? Ich meine im politischen Betrieb und im Hintergrund. Wird der große Graben, der auch heue in der Gesellschaft entstanden ist, in gewisser Weise sichtbar?“ Und er legt noch eine Schippe drauf.

Markus Lanz weist Cem Özdemir zurecht

Der Monolog des Moderators geht noch weiter: „Ich frage das deswegen, weil ich hier häufiger die Klage von Unions-Vertretern höre ‚Diese Grünen, die sind so arrogant. Wir kriegen keinen Draht zu diesen Leuten‘.“ Markus Lanz hat anscheinend kurz vergessen, dass gerade ein Grünen-Politiker genau neben ihm sitzt.

Mehr News:

Und dieser reagiert mit einer ernsten Miene. „Gucken Sie nicht so entsetzt! Ich meine nicht Sie“, räumt der Moderator ein. „Ich höre aufmerksam zu“, entgegnet Cem Özdemir bloß. Diesen Tritt ins Fettnäpfchen nimmt Markus Lanz gelassen mit.

Die ganze Folge gibt’s zum Nachschauen in der ZDF-Mediathek.