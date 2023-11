Markus Lanz: Gast über Hamas – „Man kann sie nicht zerstören“

Es sind Worte, die schon zu Beginn der neuen Ausgabe von Markus Lanz für Angst und wohl auch Schrecken sorgen. Worte, die alles infrage stellen, was derzeit weltweit für Hoffnung sorgt. Es geht wieder einmal um die schrecklichen Terror-Akte in Israel und die Antwort des israelischen Militärs in Gaza.

„Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem über Heuchelei sprechen wollen. Und deswegen ist es gut, dass diese Frau ein weiteres Mal bei uns zu Gast ist, die es erst kürzlich gewagt hat, diese Heuchelei öffentlich zu hinterfragen. Die Reaktionen, sagt sie, darauf waren heftig. Es geht um den Vorwurf der Heuchelei, der dem sogenannten Westen gerade aus vielen Teilen der Welt, vor allem aus der Arabischen, entgegen geschleudert wird. Unsere doppelten Standards, wie es dann immer heißt. Einer der vielen Vorwürfe als Beispiel: Wenn die Russen in der Ukraine die Wasserversorgung zerstören, dann nennt die EU das ein Kriegsverbrechen, wenn Israel das Gleiche in Gaza macht, so heißt es, schweigt sie. So ist es gerade oft zu hören und die Frage ist, was ist dran an diesem Vorwurf, und was meint sie, wenn sie sagt, ‚die Hamas ist eine Ideologie, und deshalb kann man sie gar nicht zerstören’“, begrüßte Markus Lanz Militärexpertin und Politologin Florence Gaub.

Markus Lanz begrüßt Militärexpertin Florence Gaub

Ein spannender Gast, den Lanz da ins ZDF eingeladen hatte. So schaffte es Gaub nicht nur, den Konflikt politisch zu erklären, sondern auch eine höhere Ebene zu erreichen. Ihre These: Es seien diejenigen, die es schaffen können, den Konflikt zu beenden, die es schaffen, in der Grauzone zu denken.

Militärexpertin Florence Gaub. Foto: Screenshot ZDF

„Eben nicht, das sind die Bösen, das sind die Guten, die haben es verdient, die haben es nicht verdient, sondern dem Leid aller Raum zu lassen und dann in die nächste Phase zu gehen“, so Gaub.

Hamas kann physisch nicht zerstört werden

Auch, weil die Hamas physisch nicht zerstört werden könne. „Es wächst halt immer wieder nach. Die Ideologie wird gefüttert durch den Kontext. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich kann man nicht mit Hamas Frieden schließen. Hamas hat kein Interesse am Frieden. Aber es gibt ganz viele Palästinenser, die Frieden wollen. Und dann gibt es die in der Mitte, die quasi die Hamas, es ist ja nicht nur die Hamas, es gibt ja auch noch andere Organisationen, die quasi sich nähren aus diesem ständigen … aus der Arbeitslosigkeit, aus der Gewalt, aus dem Frust und so weiter, und so weiter, und die dadurch – sei es auch nur indirekt – logistische Unterstützung bekommen, nachrichtendienstliche Unterstützung bekommen“, so die Expertin.

Das müsse abgeschmolzen werden, diese Verbindungen zwischen Hamas und denen, die sie indirekt unterstützen, abzutrennen, dafür brauche es einen politischen Prozess. Problem: Dafür brauche es auch eine israelische Regierung, die dazu in der Lage sei. Und das sei die große Frage.