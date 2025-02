Hitzige Diskussionen bei Markus Lanz – plötzlich muss der Moderator eingreifen

Ein Blick auf die Gästeliste bei Markus Lanz am Mittwochabend (5. Februar) hat schon vor der Sendung gezeigt, dass es durchaus mal knallen kann. Der Moderator lädt Linken-Politiker Gregor Gysi, AfD-Chef Tino Chrupalla sowie die Journalisten Antje Höning und Nikolaus Blome zum Gespräch.

Auch ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen wird dazugeschaltet. Schon zu Beginn der Sendung schien die Stimmung im ZDF-Studio angespannt zu sein. Irgendwann geraten vor allem die beiden Politiker heftig aneinander – dann schaltet sich Markus Lanz ein.

Markus Lanz: Und plötzlich kippt die Stimmung

An diesem Abend bohrt Markus Lanz wie so oft vor allem bei den Politikern in der Runde nach. Der Moderator bittet den AfD-Politiker beispielsweise darum, sich zu radikalen Aussagen von Parteimitgliedern wie Björn Höcke zu äußern. „Ich kann mich nur distanzieren von Sachen, die ich selber getätigt habe und die ich auch selber gesagt habe“, entgegnet Chrupalla trocken.

Lanz reagierte irritiert auf diese Aussage: „Das ist ein interessantes Verständnis von Führung, Herr Chrupalla.“ Kurz darauf mischt sich dann auch Gregor Gysi ein, was das Fass bei dem AfD-Politiker endgültig zum Überlaufen bringt. „Machen Sie erst mal in Ihrem Laden sauber, bevor Sie mit dem Finger auf uns zeigen. (…) Das ist ja wirklich unerträglich“, so Chrupalla.

„Das ist doch Mist“

In Sachen Migrationsdebatte kommt der Linken-Politiker auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen. „Es gab nicht eine Waffenstillstands-Initiative durch einen NATO-Staat“, behauptet Gregor Gysi. Eine Aussage, die vor allem Markus Lanz auf die Palme bringt. „Nein, bitte! (…) Das ist doch Mist!“, unterbricht er seinen Gesprächspartner.

Und damit nicht genug. „Herr Gysi, es ist nicht anständig, irgendeiner politischen Partei in Deutschland (…) zu unterstellen, dass sie nicht an Frieden in der Ukraine interessiert sei“, ermahnt der Moderator ihn.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.