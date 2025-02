Markus Lanz: Die Nachricht kam am Freitagmorgen

Der Anschlag von München, er bestimmte den Donnerstag (13. Februar 2025), und er wird wohl auch noch die nächsten Wochen bestimmen. Wieder einmal gab es eine Attacke auf unschuldige Bürger. Wieder einmal herrscht Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit. Und Wut. Ein Gefühl, das auch Markus Lanz in seiner Sendung am späten Donnerstagabend zum Ausdruck brachte.

„Wer berät diese Leute, dass sie nicht verstehen, dass das wie Hohn in den Ohren der Opfer klingt? Und auch wie Hohn in den Ohren der deutschen Öffentlichkeit“, schimpfte Markus Lanz in seiner ZDF-Sendung über Politikerinnen und Politiker wie Nancy Faeser, die nach Anschlägen dieser Art gefühlt immer dieselben Phrasen in die Mikrofone der Presse rufen.

Markus Lanz überzeugt zur späten Stunde

Es sind Worte, für die Markus Lanz in den sozialen Medien viel Zuspruch erhält, Worte, die auch ein großes Publikum erreichten, wie das Branchenmagazin „DWDL“ am Freitagmorgen (14. Februar 2025) berichtet.

So schalteten am späten Abend um 23.30 Uhr stattlich 1,982 Millionen Menschen den Talk von Markus Lanz ein, in dem er mit den Journalisten Kristina Dunz, Sabine Rennefanz und Michael Bröcker sowie Richard David Precht über den Anschlag von München, aber auch das Verhältnis Europas zur USA und den Wahlkampf in Deutschland sprach. Ein starker Marktanteil von 22,9 Prozent.

Lanz auch bei den jungen Zuschauern vorne dabei

Und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren konnte Lanz überzeugen. 0,289 Millionen wollten die Sendung sehen, ein Marktanteil von 16,2 Prozent. Insgesamt war das Interesse an Sendungen rund um München groß. Den „Brennpunkt: München unter Schock“ sahen insgesamt 6,033 Millionen Menschen. Das „ZDF spezial: Fahrt in Menschenmenge – Entsetzen in München“ wollten 3,879 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen.

Abräumer des Abends war jedoch der ARD-Krimi „Steirermord“. 6,258 Millionen Menschen schalteten um 20.30 Uhr ein. Eine Quote von 23,6 Prozent.