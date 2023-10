Mark Forster lässt Bombe platzen – Fans fassungslos! „Oh mein Gott“

Gute Nachrichten für alle Fans von Mark Forster! Es gibt neue Musik von dem beliebten Musiker mit der Käppi. Auf Instagram lässt er die Bombe nun platzen. Und das Beste an der ganzen Sache: Er kommt nicht allein! Der 40-Jährige holt sich einen geschätzten Kollegen an seine Seite.

Endlich! Nachdem seine Fans musikalisch seit Längerem auf dem Trockenen sitzen, gibt es bald wieder ein neues Album von Mark Forster. Darauf singt er nicht nur allein, sondern hat sich einige Features an Land gezogen. Am Montagabend enthüllt der ehemalige „The Voice of Germany“-Coach nun das nächste Duett. Ganz zur Freude seiner Follower.

Mark Forster macht gemeinsame Sache mit IHM

Am 20.10.2023 erscheint das 6. Album von Mark Forster mit dem Titel „Supervision“. Für die Fans des Sängers wird das auch höchste Zeit. Schließlich veröffentlichte der Künstler aus Kaiserslautern sein letztes Album vor zwei Jahren. Um das Warten zu verkürzen, bringt der 40-Jährige immer wieder einzelne Songs im Vorfeld schon raus.

Diesen Freitag (6. Oktober) gibt es wieder einen Leckerbissen von Mark Forster. Denn da veröffentlicht er einen brandneuen Song mit seinem Kollegen Clueso. Auf Instagram teilen die beiden nun erste Schnappschüsse vom Videodreh zu dem neuen Lied. Die Fans sind nach dieser Ankündigung völlig aus dem Häuschen.

Mark Forster bringt Fans zum Ausrasten

Neue Musik und dann auch noch mit Clueso? Für viele Fans die besten Nachrichten des Tages. In den Kommentaren verleihen sie ihrer Freude mal so richtig Ausdruck:

„DAS Duo, auf das wir wirklich alle gewartet haben!“

„Das Feature liebe ich jetzt schon.“

„Ich finde die Kombi mega. Mal schauen, wie es ist.“

„Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet.“

„Darauf haben alle gewartet.“

