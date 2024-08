RTL zeigt über 6 Stunden Mario Barth – Zuschauer mit eindeutiger Meinung

Mittlerweile zehn Jahre ist es her, dass Mario Barth im Olympiastadion in Berlin Geschichte geschrieben hat. Der RTL-Comedian hat einen Weltrekord aufgestellt, in dem er ganz genau 116.498 Menschen innerhalb von 24 Stunden in der Arena unterhalten hat.

Um das Jubiläum zu feiern, zeigt RTL am Samstagabend (10. August) einen kleinen Marathon zu Mario Barth. Insgesamt sechs Stunden sehen die Zuschauer verschiedene Auftritte des 51-Jährigen. Für manche ist es ein Fluch und für andere ein Segen.

Mario Barth feiert Jubiläum

Fans von Mario Barth werden sich nur ganz genau daran erinnern. Im Jahr 2014 schaffte der gebürtige Berliner es in seiner Heimatstadt einen irren Weltrekord aufzustellen. An zwei Tagen kamen stolze 116.498 Menschen in das Olympiastadion nur um ihn zu sehen. Somit ist er der Comedian, der innerhalb von 24 Stunden das größte Live-Publikum unterhalten hat.

Um an dieses Event zu erinnern, zeigt RTL am Samstagabend die Aufzeichnung von 2014 zur besten Sendezeit. Und damit noch nicht alles: Im Anschluss folgt Barths Auftritt auf der Berliner Waldbühne im Jahr 2017 – und dann wiederholt RTL das Comedy-Doppelpack noch einmal. Heißt: Von 20.15 bis 3.30 Uhr zeigt der Sender mehr als sechs Stunden lang Mario Barth.

Die Zuschauer reagieren beim Blick auf das TV-Programm mit gemischten Gefühlen.

Mario Barth: Zuschauer werden deutlich

Auf Facebook veröffentlicht Mario Barth selbst einen kurzen Clip von seinem Programm aus 2014 und schreibt: „Das ist der Mario-Barth-Tag bei RTL. Einfach geil. Müsst ihr einschalten. Dabei sein ist alles.“ Seine Fans hören auch auf den 51-Jährigen, schalten ein und freuen sich auf den Marathon.

„Herzhaft lachen? Klar bin ich heute Abend dabei! Mario, du bist der beste Comedian, den wir haben“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter das Video. Ein weiterer kommentiert: „Heute Abend gibt’s nur einen Sender der hier läuft! Ganz sicher!“ Doch nicht alle RTL-Zuschauer sind so begeistert.

Manche haben eher keine Lust darauf, dass gleich sechs Stunden Mario Barth gezeigt wird. „Ich könnte kotzen. Den ganzen Abend Mario Barth, da gucke ich mir lieber Olympia an“, schreibt eine Facebook-Nutzerin beispielsweise. „Das ist doch eine Wiederholung. Und ganz viel Werbung dazwischen. Dann doch lieber auf Disc“, schreibt ein anderer. Tja, Geschmäcker sind eben verschieden.