Mario Barth: Nach ICE-Rausschmiss – Comedian disst erneut Deutsche Bahn

Es war ein großer Aufreger im April 2022, als Comedian Mario Barth einen ICE der Deutschen Bahn verlassen musste, weil er der Maskenpflicht nicht nachkam. Die ganze Situation führte sogar zu einem Polizeieinsatz, die der Berliner schließlich selbst im Netz kommentierte.

Jetzt weckt Mario Barth bei seinen Fans noch einmal Erinnerungen wach und erlaubt sich einen Scherz gegenüber der Deutschen Bahn. Und das nach Monaten.

Mario Barth: Nach ICE-Rausschmiss – Comedian erlaubt sich Scherz

Auf Instagram nimmt der Komiker seine Fans mit auf eine Reise nach Dubai, filmt sich im Flieger und verspricht einen Instagram-Overkill. Noch auf sicherem Boden teilt der 50-Jährige obendrein ein Foto von sich in einer Sitznische mit Bank und Tisch und will seinen Followern weismachen, er befinde sich in einem Zugabteil.

Dazu schreibt er die Zeilen: „Zugabteil nur für mich. Jetzt kann mich keiner rausschmeißen. Die Polizei hat schließlich Besseres zu tun. Schön, dass es euch gibt.“ Schnell wird klar, dass Mario Barth nicht im Zug ist und über sich selbst und den damaligen Zwischenfall mittlerweile lachen kann.

Nach dem Vorfall im April wetterte Mario Barth übrigens eifrig gegen das Unternehmen und rechnete damals wohl nicht damit, dass die Deutsche Bahn auch Comedy kann. In einem Post schrieb sie anlehnend an einen Satz aus seinem Bühnenprogramm: „Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste, kennste?“

Mal sehen, was sich die Bahn nach dem aktuellen Post von Mario Barth nun einfallen lässt…