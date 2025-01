Marie Reim geht ungewöhnlichen Schritt – „Finde ich spannend“

Derzeit läuft es super für Marie Reim. Die Tochter von Sänger Matthias Reim und Sängerin Michelle war gerade erst in Florian Silbereisens Show „Schlagerchampions“ zu Gast. Ihr neues Album konnte sich in den Charts platzieren und bei Instagram erfreut sie sich stets zunehmender Beliebtheit.

Doch Erfolg verläuft selten gradlinig und muss nicht von Dauer sein – so sehr man sich an gewonnener Beliebtheit erfreut, so schnell kann es auch wieder vorbei sein. Es gibt keine Garantie – vor allem nicht in der Showbranche! Sängerin Marie Reim baut sich daher nun ein weiteres Standbein auf: Sie hat ein neues Studium begonnen. Jedoch nichts Gewöhnliches wie BWL oder Medizin – ihre Studiengangwahl mag für Überraschung sorgen.

Marie Reim baut sich ein außergewöhnliches Standbein auf

Denn: Der Schlagerstar interessiert sich für Sterne. „Ich war schon immer ein sehr spiritueller Mensch, habe mich früh für Astrologie interessiert“, so Marie Reim im Interview mit der Zeitschrift „Viel Spaß“. Sie erklärt: „Ich habe vor ein paar Monaten auch ein Astrologie-Studium angefangen.“

Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Sie beschäftigt sich nicht wie der Astronom mit Himmelskörpern und deren Bewegungen. Als Astrologin deutet Marie Reim die Konstellationen der Sterne und leitet daraus die privaten Schicksale von Menschen ab. Sie beraten Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituation.

Marie Reim hat eine spezielle Leidenschaft

Marie Reim erzählt: „Man kann da schon viele faszinierende, detaillierte Aussagen treffen. Ich bin damit groß geworden. Alles, was spirituell und noch nicht zu 100 Prozent erforscht ist, finde ich spannend. Ich glaube ganz viel an Energien, glaube ans Manifestieren, das Gesetz der Anziehung, dass man mit Gedanken Realität schaffen kann.“

Inwieweit das Studium Auswirkungen auf ihre Karriere hat, ist nicht bekannt. Bislang hat Marie in den sozialen Medien nicht über Prüfungsstress geklagt. Aber ein Blick in die Sterne wird ihr wohl eh verraten, wie sie dies umschiffen kann.

Vor nicht allzu langer Zeit präsentierte sie auf Instagram erst ein zweites Standbein neben ihrer musikalischen Karriere und sorgte damit bereits für Aufsehen: Nackt-Kunst. Dabei schafft sie Kunstwerke mit ihrem Körper. Da dürfte der spezielle Studiengang ja nicht für allzu große Überraschungen sorgen!