Nach Gerüchten um „Monrose“-Comeback – Mandy Capristo spricht Klartext

Egal ob Boybands wie die „Backstreet Boys“ oder Mädelspower von den „Spice Girls“ – die 90er und 2000er waren geprägt von legendären Kultbands. Eine von ihnen, die bis heute ebenfalls unvergessen bleibt, ist „Monrose.“ Von 2006 bis 2011 spielten sie sich nicht nur aufgrund ihrer Mitglieder, sondern auch wegen ihrer Songs in die Herzen vieler Fans. Hits wie „Shame“ oder „Hot Summer“ machten das Trio Mandy Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil berühmt.

Seit Jahren wird bereits über ein mögliches Comeback spekuliert, nun räumt Capristo endlich mit den Gerüchten auf!

Mandy Capristo startet Solo durch

In den 2000er-Jahren waren sie die Kultband schlechthin – umso erschütternder traf viele Fans das Aus von „Monrose.“ Was folgte, war nicht nur eine Solo-Karriere von der Jüngsten im Bunde, Mandy Capristo, sondern auch immer wieder Diskussionen rund um ein Comeback. Doch dies schien viele Jahre ausgeschlossen. Denn wir erinnern uns: Die Mädels sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen, immer wieder standen Streitigkeiten rund um die Mitglieder im Raum.

Fast 15 Jahre nach der Auflösung der Girlstruppe spricht Nesthäkchen Capristo nun Klartext über eine mögliche Reunion – und die Worte könnten eindeutiger nicht sein.

Mandy Capristo: Worte sprechen Bände

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet! Doch tatsächlich meldete sich Mandy Capristo am Samstagabend (18. Januar) zu ihrer „Monrose“-Zeit zu Wort. In dem Statement, das sie in einem Instagram-Beitrag veröffentlichte, startet sie mit deutlichen Zeilen: „Nach 15 Jahren Stille fühle ich mich nach den vergangenen Tagen gezwungen, diese Zeilen zu schreiben.“

Capristo stellt aber auch klar: „Ich habe vor Jahren eine für mich wichtige Entscheidung getroffen: Harmonie über potenziellen Erfolg stellen! (…) meine Priorität ist es, mich als Privatperson zufrieden zu fühlen.“ Weiter schreibt sie: „Ich möchte, dass ihr wisst, wie zutiefst dankbar ich für meine ersten Jahre als ‚Monrose‘ bin und, dass ich die Zeit immer in Ehren halten werde.“

„Ich wünsche jedem Menschen nur das Beste, insbesondere denjenigen, mit denen ich einst eine so innige Beziehung geführt habe“, betont Mandy Capristo abschließend in ihrem Statement. Hört sich weniger nachtragend, sondern eher versöhnlich an. Dennoch lässt sich auch herauslesen: Ein „Monrose“-Comeback erscheint für die Zukunft wenig wahrscheinlich.