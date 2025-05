Mallorca: Sido tritt im Bierkönig auf – Auftritt endet anders als gedacht

Wer am Palmenstrand auf Mallorca feiert, der rechnet normalerweise mit einem ganz bestimmten Soundtrack. Denn Künstler wie Mickie Krause, Julian Sommer oder Lorenz Büffel geben sich dort regelmäßig die Klinke in die Hand. Was im Bierkönig oder Megapark eher selten zu hören ist: Deutschrap.

Doch genau das änderte sich am 15. Mai, als niemand Geringeres als Sido auf der legendären Bühne im Bierkönig stand. Unsere Redaktion war bei dem Auftritt dabei und hat die Stimmung eingefangen!

Mallorca: Einlassstopp im Bierkönig vor Sido-Konzert

Ein echtes Novum für den Bierkönig – und ein Moment, der sich in die Geschichte Mallorcas einbrennen dürfte, denn Sido zählt zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands – und hat einst mit „Mein Block“ die Straße auf die Bühne gebracht. 2004 wurde er mit Totenkopfmaske zum Sprachrohr einer Generation. Dass er 20 Jahre später mit Fischerhut, Sonnenbrille und einem Drink in der Hand am Ballermann auftreten würde, hätte sich der Sido von damals wohl selbst nicht träumen lassen.

Der Auftritt begann pünktlich um 22.30 Uhr, ohne Einlaufmusik oder große Ankündigung, wie das Publikum es von anderen Ballermann-Stars vor ihren Auftritten kennt. Bereits deutlich vor Konzertbeginn stoppte das Bierkönig-Sicherheitsteam den Einlass, denn der Laden war voll bis unters Dach. Zu Beginn war das Publikum noch etwas verhalten, wippte im Takt mit, vielleicht irritiert vom ungewohnten Genre. Spätestens bei Hits wie „Astronaut“, „Bilder im Kopf“ oder „Carmen“ hatte der Berliner Rapper den Laden im Griff.

Zwischendurch legte er kurze Pausen ein und musste den ein oder anderen Song neu starten, um einen Schluck Wasser zu trinken. Doch die kurzen Unterbrechungen taten der Stimmung keinen Abbruch. Und auch einige Kollegen aus der Ballermann-Szene ließen sich das Spektakel nicht entgehen: Calvin Kleinen, Isi Glück, Frenzy, Julian Sommer, Nora und Samu mischten sich unters Volk und feierten ordentlich mit.

Im Voraus waren viele Bierkönig-Fans skeptisch und äußerten in den sozialen Netzwerken ihre Zweifel an dem Auftritt des Deutschrappers. Stimmen wurden laut, dass Sido nicht nach Mallorca gehöre oder seine Musik nicht zum Bierkönig passe. Doch spätestens nach den ersten Takten war klar: Sido hat dem Bierkönig einen Abend beschert, den so schnell niemand vergessen wird – auch, wenn es nicht die klassische Ballermann-Musik ist!