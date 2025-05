Irre Szenen auf Mallorca: Kanye West sorgt für Wirbel und Chaos

Der zu Größenwahn und Hitler-Verherrlichung neigende US-Musiker Kanye West war nebst Freundin Bianca Censori am Samstagnachmittag in Santanyi auf Mallorca, um ein Eis zu essen. Konsequenz: der Verkehr brach zusammen. Der DJ Thomas Rexin (DJ Balu) war zufällig vor Ort und erlebte skurrile Situationen.

„Da kam ein Autokonvoi aus Maibach, E-Klasse und dunklem Van in die Innenstadt von Santanyi gefahren. An der Kirche war Schluss, da kam der Maybach nicht durch“, sagt Rexin. Daraufhin brach der Verkehr zusammen. „Ein Spanier ist aus seinem Auto gesprungen, klopfte auf den Kofferraum des Maybachs und beschwerte sich lautstark“, erinnert sich Rexin. Daraufhin ging eine Tür des Maybach auf, ein knapp zwei Meter Security-Mann kommt auf den Spanier zu. „Hast Du ein Problem. Fass mein Auto nicht an“, sagt er auf Englisch. „Der hatte Hände wie Schaufeln“, erinnert sich Rexin. Daraufhin steigt der Spanier wieder in sein Auto.

Mallorca: Kanye West zieht ab Montag ins Pueblo Español

Ein Polizist der Policia Local kommt hinzu und regelt den Verkehr. „Der kannte die Sicherheitsmänner“, sagt Rexin, „die haben sich freundlich gegrüßt“. Als sich die Situation entspannt hat, steigen West, ein weiterer Leibwächter und die spärlich bekleidete Censori aus den Autos. So unzüchtig wie sie sich zeigt, ist das in Spanien eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 500 Euro geahndet wird, aber der Lokalpolizist sieht scheinbar nicht so genau hin.

Auf dem Marktplatz geht es schnurstracks für die Truppe zu einer Eisdiele. „Da hat sich West erst einmal durch alle Eissorten durchprobiert“, sagt der DJ, schließlich entscheidet er sich für Vanille. Ein Leibwächter zahlt. „Der Eisverkäufer war vollkommen überfordert“, meint Rexin. Kaum ist das Milcheis verspeist, geht es auch wieder zurück zu den Autos.

Derzeit leben der 47-jährige Musiker und seine Geliebte in der ehemaligen Villa von Claudia Schiffer bei Camp de Mar auf Mallorca. Ab Montag hat er für einige Wochen das Kulturzentrum Pueblo Español gemietet, vermutlich um dort Musik und Videos zu produzieren.