Brand in Uwe Ochsenknechts Restaurant auf Mallorca – Betrieb vorerst eingestellt

Ein lauer Sommerabend, ein Glas Wein und dazu mediterrane Küche mit Promi-Flair: Genau das verspricht das Restaurant „Sa Cova“ von Schauspieler Uwe Ochsenknecht auf Mallorca.

Doch wer in diesen Tagen einen Besuch plant, wird wohl enttäuscht vor verschlossenen Türen stehen. Denn in dem Lokal mitten im Herzen von Santanyí soll am Dienstagnachmittag (10. Juni) ein Feuer ausgebrochen sein.

Mallorca: Lokal von Uwe Ochsenknecht vorerst zu

Auf Anfrage von dieser Redaktion hieß es seitens des Restaurants lediglich, dass es einen „Unfall in der Küche“ gegeben habe. Was genau passiert ist, bleibt weiter unklar. Klar ist jedoch: Das Restaurant bleibt vorerst geschlossen – zunächst zur Sicherheit, um mögliche Schäden zu beseitigen und aufzuräumen.

Am Dienstagabend blieben die Türen des Lokals bereits zu. Auch am Mittwoch wird das Restaurant voraussichtlich nicht öffnen, wie aus einer Instagram-Story des Lokals hervorgeht: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass morgen am 11.06.25 aus technischen Gründen das Sa Cova geschlossen bleibt.“

Eine endgültige Entscheidung sei laut einer Angestellten allerdings noch offen, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Uwe Ochsenknecht selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.