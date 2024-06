Mallorca: Mitten auf der Schinkenstraße! HIER ließ sich der König von Spanien blicken

In der Vergangenheit verirrten sich schon einige Promis an den Ballermann in El Arenal. Schließlich gehört das wilde Treiben rund um die Schinkenstraße bekanntlich zum deutschen Kulturgut, welches man mal mit eigenen Augen gesehen haben muss.

Das gilt allerdings nicht nur für deutsche Urlauber auf Mallorca. Anscheinend war auch der König von Spanien neugierig – und stattete einem ganz bestimmten Laden auf der bekannten Partymeile einen Besuch ab.

Mallorca: DAS ist der Geheimtipp auf der Schinkenstraße

Die Rede ist von der „Cafetería San Siro“, die sich nur ein paar Meter neben dem bekannten Bierkönig befindet. In dem Traditionsrestaurant gibt es alles, was die spanische Küche zu bieten hat: ein großes Angebot an Tapas, frischem Serrano-Schinken und eisgekühlter Sangria.

Unter den Feierwütigen ist der Laden vorrangig für die frischen Baguettes bekannt, die mit Serrano-Schinken, Käse und Tomate belegt sind. Doch speiste hier einst wirklich der König von Spanien? Unsere Redaktion hat vor Ort nachgefragt.

König von Spanien aß mitten auf der Schinkenstraße

Vor Ort treffen wir drei junge Mitarbeiter, die gerade dabei sind, zwei Serrano-Schinkenbeine zu bearbeiten. Diese gelten im „San Siro“ nämlich als absolute Spezialität. „Unseren Laden gibt es schon seit 1966. Die Leute kommen vor allem wegen des frischen Schinkens her“, erklärt einer der Mitarbeiter. Hat da etwa auch der spanische König zugeschlagen?

Bei dem Restaurant „San Siro“ stand schon der König in der Schlange. Foto: Melina Lucht

„Wann genau der König von Spanien hier war, können wir allerdings nicht sagen. Nur dass er unseren Laden besucht hat, wissen wir sicher. Das war aber vor unserer Zeit“, sagt der Angestellte. Was der spanische Royal im „San Siro“ letztendlich verspeist hat, bleibt wohl vorerst ungeklärt. Doch es dürfte ein Besuch gewesen sein, den er so schnell nicht wieder vergisst.