Luke Mockridge: Nach Skandal-Podcast – jetzt folgt die Anzeige

Kaum jemand kam in den letzten Tagen an seinem Namen vorbei: Luke Mockridge sorgte mit einer umstrittenen Aussage zu den Paralympics für Aufsehen. Gerade erst hatte sich der Comedian wieder einen Platz im Showbusiness erkämpft und schon folgt der nächste Shitstorm. Nun geht der Eklat in die nächste Runde.

Anzeige gegen Luke Mockridge

„Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken — und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Mit dieser Aussage sorgt Luke Mockridge deutschlandweit für Empörung. Diesen umstrittenen Satz äußerte der 35-Jährige dem Podcast „Nizar & Shayan — Die Deutschen“.

+++ Nach Eklat um Luke Mockridge – Sat.1 schmeißt seine Show aus dem Programm +++

Die Folge: ein landesweiter Shitstorm und die Absetzung seiner Sat.1-Sendung „Was ist in der Box?“. Doch das soll nicht alles sein. Wie RTL berichtet, wurden sowohl Luke Mockridge als auch die beiden Podcast-Kollegen jetzt sogar angezeigt!

Luke Mockridge: Hat das Drama nun strafrechtliche Folgen?

Das Drama geht in eine neue Runde. Jetzt wird Frank Schurgast, Mitglied der SPD und der zweite Vorsitzende des Behinderten Sportverbandes Bremen, aktiv. Der Mann soll laut RTL-Berichten Anzeige gegen Luke Mockridge und die Podcaster erstattet haben. „Aufgrund der Tatbestände der verhetzenden Beleidigung sowie der Hassrede und deren Verbreitung“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

+++ Luke Mockridge in Gelsenkirchen: Veranstalter zieht drastische Konsequenzen – „Beschämend“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Dass sich Luke Mockridge in aller Öffentlichkeit entschuldigt hat, scheint den Mann aus Bremen nicht sonderlich zu interessieren. Er empfindet die Worte des Comedian als unglaubwürdig und zögert daher nicht, die Anzeige aufzugeben. Bleibt nun abzuwarten, was aus dem Fall wird.