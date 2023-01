Luke Mockridge macht Witz: Er ist ganz nach Faisal Kawusis Geschmack

„Du weißt, dass du fünf Minuten vor Shitstorm bist, wenn sich Faisal Kawusi totlacht.“ Mehr als diesen kurzen Kommentar eines Followers auf Instagram braucht es eigentlich nicht, um den neuesten Gag von Luke Mockridge auf der Social-Media-Plattform zu beschreiben.

Denn zugegeben, wirklich gelungen ist der Joke in diesem Fall nicht. Doch beginnen wir von vorne. So veröffentlichte Luke Mockridge auf seiner Instagramseite ein Screenshot der bekannten, verschwommenen „Sensitive Content“-Warnung des Socialmedia-Riesen. Diese macht die Nutzerinnen und Nutzer darauf aufmerksam, wenn die folgenden Bilder oder Videos Material enthalten, das die Gefühle der Rezipienten verletzen könnten.

Faisal Kawusi lacht über Witz von Luke Mock

Dazu zählen beispielsweise Bilder, die verwundete oder tote Menschen zeigen oder auch Bilder oder Geschichten von Vergewaltigungsopfer thematisieren. Luke Mockridge macht aus dem Bild jedoch einen „Tap if you like it“-Gag. Der Ablauf ist einfach, normalerweise erscheint das Bild oder Video, wenn man auf den verschwommenen Hintergrund tippt.

Da es sich bei Luke Mockridges Bild aber lediglich um eine Attrappe handelt, bekommt der Post nach zweimaligen Tippen lediglich ein Like. Ein Scherz, der nicht bei allen Followern gut ankam. „Witz bei Wish bestellt“, schreibt beispielsweise ein Follower. Ein anderer ergänzt: „Der 1. April ist doch noch gar nicht.“ Und ein Dritter schreibt: „Ach, dachte dahinter versteckt sich mal wieder ein Vergewaltigungswitz, wenn Faisal schon kommentiert.“ Der hatte nämlich prominent mit vier Lachsmileys auf den Post reagiert.

Der User spielt damit auf den Skandal um den Komiker an, der sich im April vergangenen Jahres ereignet hatte. An Ostern hatte Komikerin Joyce Ilg ein Bild von sich und Luke Mockridge bei Instagram hochgeladen und mit den Worten „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.-o.-Tropfen bekommen“ garniert. Daraufhin hatte Youtuberin Silvi Carlsson geantwortet, dass der Witz extrem daneben sei, da sie schon einmal fast an K.-o.-Tropfen verstorben sei, was Faisal Kawusi dazu veranlasste, den widerlichen Satz „Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen“ zu schreiben.