Ludwig Ladstätter: Schlagerstar an Corona gestorben

Große Trauer in der Schlagerszene! Ludwig Ladstätter ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Der Star der Volksmusik-Band „Die Fidelen Mölltaler“ hat den Kampf gegen Corona nach 14 Tagen auf der Intensivstation verloren.

Das gaben seine Bandkollegen nun öffentlich bekannt.

Ludwig Ladstätter ist mit 67 gestorben (rechts). Foto: imago stock&people gmbh

Ludwig Ladstätter war vor allem in Österreich mit seiner Band „Die Fidelen Mölltaler“ ein gefeierter Star. Wie Bandkollege Huby Mayer der „Kronen Zeitung“ verriet, sei Ladstättrer am 13. November eigentlich wegen eines Bandscheibenvorfalls ins Krankenhaus in Wolfsberg gekommen. Dort wurde er dann plötzlich auf die Corona-Station verlegt.

„Drei weitere Tage später war er auf der Intensivstation. Da hat uns der Doktor schon gesagt, dass seine Lungenwerte im Keller sind und wir uns auf alles vorbereiten müssen“, so Mayer weiter.

„Er lebt in unseren Liedern weiter. Unzählige Fans haben mich schon angerufen und mir von ihren Erlebnissen mit Lucky erzählt.“

Ludwig Ladstätter: Der Durchbruch der Band

„Die Fidelen Mölltaler“ begeistern bereits seit 1971 die Fans. Nachdem sechs Volksplatten erschienen waren, schrieb Huby Mayer 1997 den Schlagersong „Warum nur das frag ich dich.“ Der brachte ihnen die erste Goldene Schallplatte und damit den Durchbruch. Insgesamt verkaufte Ludwig Ladstätter mit seiner Band 1,8 Millionen Tonträger. (jhe)