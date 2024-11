Yasin Mohamed: Kurz nach „Love Island VIP“ herrscht Klarheit

Fans von Reality-TV-Shows kommen in diesen Tagen voll und ganz auf ihre Kosten. Nach dem dramatischen Wiedersehen vom „Sommerhaus der Stars“ sorgen die Kandidaten von „Love Island VIP“ nun für ausreichend Drama.

In diesem Jahr bieten die zwischenmenschlichen und teils auch romantischen Beziehungen zwischen Yeliz Koc, Yasin Mohamed, Melissa Damilia, Danilo Cristilli und Gigi Birifio und einigen anderen Teilnehmern Gesprächsstoff bei den Fans der Serie. Am Tag nach der Ausstrahlung der neuesten Folge bleibt jedoch keine Frage mehr offen.

„Love Island VIP“ kann nicht überzeugen

Sie versuchten ihr Glück bereits in etlichen anderen Reality-TV-Shows wie „Die Bachelorette“ oder „Temptation Island“ und erhoffen sich mit ihrer Teilnahme an „Love Island VIP“ endlich eine Chance auf die große Liebe. Die Teilnehmer der RTL2-Show müssen im Laufe der Sendung beweisen, dass sie nicht nur für den Gewinn von neuen Followern auf Instagram an der Show teilnehmen.

In der sechsten Folge der Kuppel-Show sorgten jetzt besonders Yasin Mohamed und Yeliz Koc für Aufsehen. Denn als Yeliz sich für die „Paarungszeremonie“ fertig macht, bittet sie Yasin darum, ihr Mikrofon-Kabel an ihrem Rücken zu befestigen. Der Frauenschwarm ist direkt zur Stelle und hilft dem Reality-TV-Star. Doch während des Befestigungs-Manövers berührt Yasin mit der Hand Yeliz Po. Dieser kleine Moment sorgt bei Yeliz Konkurrentin jedoch für böse Blicke…

Denn Yasin turtelt aktuell eigentlich mit der Teilnehmerin Sophie Imelmann. Und der gefallen die Berührungen zwischen ihrem Schwarm und ihrer Konkurrentin ganz und gar nicht. Nur kurze Zeit später stellt sie den „Love Island VIP“-Teilnehmer zur Rede und stellt klar: „Das ist einfach eine Respektssache, Yasin!“ Auch bei ihren Mädels macht Sophie ihrem Ärger über die spontane Hilfsaktion ihres Angebeteten Luft.

Der dramatische Zwischenfall scheint die RTL-Zuschauer jedoch nicht bei Laune gehalten zu haben. Denn die Einschaltquoten der Dating-Show ließen am Donnerstagabend zu wünschen übrig. Die Kuppel-Sendung verzeichnete lediglich einen Marktanteil von 3.6 Prozent, nur 290.000 Menschen schalteten zur Primetime ein. Die Quoten könnten jedoch auch damit begründet sein, dass insbesondere die jüngere Zielgruppe die Folgen bereits vorab online gestreamt.

Wie sich die eskalationsgefährdeten Annährungsversuche der „Love Island VIP“-Teilnehmer weiter entwickeln werden, können die Zuschauer in den kommenden Wochen beobachten.