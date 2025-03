„Love Is Blind Germany“-Paar geht drastischen Schritt – SIE wurde eiskalt blockiert

Die erste Staffel von „Love Is Blind Germany“ auf Netflix krachte durch die Decke. In der Dating-Show lernen sich Singles in sogenannten „Pods“ kennen – ohne sich zu sehen. Verlieben sie sich, müssen sie einen Heiratsantrag stellen– erst dann treffen sie sich face to face. Anschließend haben sie noch ein paar wenige Wochen in der „echten Welt“, bevor sie sich letztendlich für oder gegen die Hochzeit entscheiden.

Dass das Format Drama-Potenzial liefert, kennen Fans bereits aus den vorherigen Staffeln aus Amerika. Und auch die deutsche Staffel enttäuschte nicht. Besonders eine Dreier-Konstellation sorgte noch bis nach der „Wiedersehens-Show“ für Trubel. Und mittlerweile wurde SIE sogar einfach geblockt.

„Love Is Blind“-Paar blockiert SIE

Schon während den Folgen von „Love Is Blind“ kriselt es ordentlich zwischen Kandidatin Alina, Ilias und Hanni. Ilias hat sich zwar vor dem Altar für Alina entschieden, hat aber während der Show immer wieder starkes Interesse an Kandidatin Hanni gezeigt (die ihn letztendlich abgeblockt hat). In der Wiedersehens-Show flogen dann ordentlich die Fetzen.

Obwohl Kandidat Ilias vor den Kameras einige Fettnäpfchen lieferte, schossen Ilias und Alina beim Wiedersehen plötzlich gegen Hanni – und warfen ihr vor, dass sie nicht immer ehrlich gewesen sei. Hanni verarbeitete die gefühlte Ungerechtigkeit anschließend auf ihrem TikTok- und Instagram-Kanal. Im Interview mit „Promiflash“ verraten Alina und Ilias jetzt: Davon haben sie nichts mitbekommen, denn sie haben die Blondine blockiert.

„Love Is Blind“: „Alles geblockt“

„[Wir haben] gar keinen Kontakt, gar nichts – alles geblockt“, stellt der Münchner klar. Anfangs verfolgten sie Hannis Aktionen im Netz wohl noch, doch irgendwann war es ihnen einfach zu viel. Werden die Drei sich irgendwann aber wieder verstehen können? „Nach all dem, was war, […] wird es da, glaube ich, auch keinen Kontakt mehr geben. Also nicht in diesem Leben“, so Alina gegenüber „Promiflash“.

Auch wenn sich Ilias während der Show lange nicht sicher war, ob er Alina oder Hanni toller findet – letztendlich heiratete er Alina und könnte wohl heute nicht glücklicher mit dieser Entscheidung sein.